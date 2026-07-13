Las ayudas a los institutos públicos se amplían en Murcia para llevar actividades educativas al horario lectivo

El Ayuntamiento de Murcia aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a los institutos públicos del municipio para el desarrollo de programas de actividades extraescolares y educativas complementarias no curriculares durante el próximo curso escolar, con una dotación máxima de 100.000 euros.

La principal novedad de esta edición es la incorporación, junto a las tradicionales actividades extraescolares, de las actividades educativas complementarias no curriculares, que permitirá a los centros organizar estas propuestas también dentro del horario lectivo, siempre que mantengan su carácter no curricular.

"La incorporación de las actividades educativas complementarias no curriculares responde a una demanda de los propios centros y les permitirá programar propuestas de gran valor educativo dentro del horario lectivo, sin perder su carácter voluntario y complementario", resaltó la edil de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, este lunes durante la presentación de la convocatoria de ayudas.

Del ajedrez al teatro en inglés

Durante el pasado curso lectivo, un total de 28 centros educativos se beneficiaron de estas subvenciones: 25 institutos de Educación Secundaria, dos centros de Educación Especial y un Centro Público de Educación Infantil, Básica y Especial (CPEIBas) del municipio de Murcia.

Además, a través de esta línea de ayudas, el pasado curso se desarrollaron iniciativas como talleres de ajedrez, sensibilización y deporte, ilustración, oratoria y debate, creatividad artística, teatro en inglés, coro, escultura, doblaje, batucada, arteterapia, fotografía, gastronomía, reciclado textil, biomateriales, audiovisuales, pintura mural, lectura, primeros auxilios, diseño digital, electrónica, discapacidad e inclusión en el deporte, producción musical, podcast, rap, bienestar emocional, poesía, piano, arte urbano, grabado, guitarra, mantenimiento de bicicletas y habilidades sociales, entre otras propuestas.

Requisitos

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia hasta el 30 de septiembre de 2026, y las actividades subvencionadas deberán desarrollarse entre el 1 de septiembre de 2026 y el 30 de junio de 2027.

Entre los criterios de valoración, tendrán carácter prioritario aquellas propuestas relacionadas con disciplinas y temáticas como las artes escénicas, artes visuales y plásticas, música, literatura, cómic, artesanía, diseño, ajedrez, educación medioambiental, educación para la salud, inclusión y diversidad, igualdad de género, prevención del acoso escolar y uso responsable de las redes sociales.

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Con esta línea de subvenciones, "queremos seguir apoyando proyectos que fomenten la creatividad, la cultura, la convivencia, la igualdad y el bienestar emocional del alumnado, además de promover hábitos saludables, el pensamiento crítico y el desarrollo de competencias que complementan la formación académica", concluyó la edil del ramo.