El servicio de recogida de enseres de Murcia retira 580 toneladas de muebles en su primer año de vida

El sistema de recogida de enseres y voluminosos ‘Un Solo Día’ del Ayuntamiento de Murcia y la empresa concesionaria PreZero, cumple un año desde su puesta en funcionamiento en siete pedanías de la Costera Sur (Beniaján, Torreagüera, Los Dolores, Los Ramos, Barrio del Progreso, San José de la Vega y Algezares), donde la ruta de los miércoles ha permitido gestionar 484.076 kilos de enseres.

Ante estos resultados, el pasado mes de abril el servicio se extendió a El Raal, Llano de Brujas, Puente Tocinos y Santa Cruz. Esta nueva ruta de los viernes suma ya 98.459 kilos retirados, afianzando una red que da cobertura a más de 70.000 ciudadanos.

Asimismo, tras doce meses de implantación, la iniciativa ha ordenado la gestión de residuos en once pedanías del municipio, logrando la retirada de más de 582 toneladas de mobiliario.

Desde el Ayuntamiento consideran que "el éxito sostenido de esta iniciativa abre la puerta a seguir evaluando los resultados técnicos de cara a futuras ampliaciones y optimizaciones en el mapa logístico del municipio".

El modelo ‘Un Solo Día’ funciona de manera fija y elimina la necesidad de que los usuarios realicen una llamada telefónica previa. Para garantizar el funcionamiento del servicio, los vecinos deben respetar los horarios de depósito, por el cual, los enseres deben sacarse exclusivamente entre las 20:00 y las 23:00 horas del día asignado a su zona. Además de dejarlos junto al punto de contenedores más cercano al domicilio, sin bloquear las aceras ni obstaculizar el paso.

Por otra parte, este servicio de recogida no retira restos de poda, escombros ni aparatos con gases CFC (como frigoríficos o aires acondicionados). Estos residuos deben trasladarse directamente al Ecoparque.

Por último, el Consistorio recuerda que el abandono de enseres fuera del horario o lugar está tipificado como una infracción grave que conlleva sanciones económicas.