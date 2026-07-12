Casting en las pedanías y barrios de Murcia para acoger nuevos mercadillos

El municipio de Murcia cuenta con 54 mercados semanales repartidos entre el casco urbano de la ciudad y las pedanías, los cuales ofrecen sus servicios en distintos días de la semana por lo que comercio ambulante de lunes a domingo. Estos mercadillos constituyen uno de los principales canales de comercio de proximidad y un importante punto de encuentro vecinal. Ahora los habitantes de barrios y pedanías que no cuenten con este servicio pueden ofrecer sus propuestas para que el comercio ambulante también llegue a su lugar de residencia.

Para ello, el Ayuntamiento de Murcia ha abierto un proceso, con el objetivo de recoger propuestas destinadas a la implantación de estas zonas de venta ambulante en otros enclaves y distritos del municipio. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, busca conocer las necesidades de cada territorio e identificar los espacios más adecuados para este tipo de actividad.

Este proceso se llevará a cabo a través de las alcaldías pedáneas, las Juntas Municipales recopilarán las iniciativas de vecinos y emprendedores para remitirlas al Servicio de Comercio, Consumo, Mercados y Plazas de Abastos, que analizará cada propuesta atendiendo a criterios de interés público, viabilidad técnica y cumplimiento de la legislación.

Las personas interesadas deberán presentar su idea a la alcaldía pedánea o la Junta Municipal

La normativa, explica el Ayuntamiento, contempla la venta ambulante de productos como artesanía y pequeña decoración, helados, churros, castañas, mazorcas, golosinas, pequeños juguetes y otros artículos autorizados, aunque también podrán plantearse nuevas alternativas para su valoración por los servicios técnicos municipales.

Las personas interesadas deberán presentar su propuesta en la alcaldía pedánea correspondiente. Tras la valoración de la Junta Municipal y, en su caso, del Ayuntamiento, las autorizaciones se tramitarán mediante procedimientos de libre concurrencia.

Actualmente, Murcia cuenta con mercadillos de grandes dimensiones, siendo el más importante el de La Fama, que da servicio los jueves, aunque también sobresalen los de El Palmar, Santa María de Gracia, Sangonera la Verde, Puente Tocinos, Espinardo y Beniaján, que concentran una parte importante de la actividad comercial ambulante.

En un segundo escalón, se sitúan mercados como Barriomar, Cabezo de Torres, Javalí Nuevo, La Alberca o Guadalupe, mientras que otros de menor formato garantizan igualmente el servicio de proximidad en barrios y pedanías.

Doce años más de licencias

Asimismo, el Ejecutivo local ha ampliado en una nueva prórroga de doce años la vigencia de las autorizaciones municipales de venta ambulante o no sedentaria que se encuentran actualmente en vigor, una medida que permitirá garantizar la continuidad de la actividad comercial en los mercados semanales del municipio y facilitar la tramitación para la adjudicación de los puestos.

La decisión se adopta al amparo de la Ley 3/2014, de 2 de julio, de Venta Ambulante o No Sedentaria de la Región de Murcia, que establece una vigencia máxima de doce años para estas autorizaciones, con posibilidad de prórroga por un periodo adicional de otros doce años, siempre que se mantengan los requisitos legalmente exigidos.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, explicó que "esta prórroga nos permite ofrecer seguridad y tranquilidad a los vendedores ambulantes, facilitando así el procedimiento que, por el elevado número de autorizaciones existentes, resultaría extraordinariamente complejo desde el punto de vista administrativo. Apostamos por una solución eficaz que garantiza la continuidad de la actividad y facilita una gestión ordenada de las autorizaciones".

También añadió que "el objetivo es compatibilizar la seguridad jurídica de los profesionales con una administración más ágil y eficiente. Por ello, los titulares de las autorizaciones deberán acreditar cada año que siguen cumpliendo todos los requisitos establecidos por la normativa, lo que nos permitirá mantener un control permanente sin generar cargas administrativas innecesarias".

Los titulares de las autorizaciones deberán presentar durante los dos primeros meses de cada año una declaración responsable acompañada de la documentación acreditativa correspondiente, entre la que se incluye el justificante del pago de la tasa administrativa, el seguro de responsabilidad civil en vigor y justificante del pago de la prima, la acreditación de continuar de alta en la Seguridad Social y, cuando proceda, el carné de manipulador de alimentos.