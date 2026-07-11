Llegan 800 nuevos terminales inteligentes a Murcia para mejorar los servicios de seguridad y emergencias

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado la adjudicación del contrato para el suministro de terminales híbridos TETRA-LTE destinados al Área de Seguridad y Emergencias a la mercantil Alterna Tecnologías, S.L., por un importe de 811.270,99 euros, más el 21% de IVA, lo que supone una inversión total de 981.637,90 euros. El contrato tendrá un plazo de ejecución de siete meses, sin posibilidad de prórroga.

El contrato, que tendrá un plazo de ejecución de siete meses, sin posibilidad de prórroga, contempla el suministro de 800 terminales híbridos TETRA-LTE con sus correspondientes accesorios, así como la implantación de una plataforma de gestión de dispositivos móviles, la configuración y programación de los equipos en la red municipal y la formación necesaria para que los profesionales puedan llevar a cabo un uso adecuado de los mismos, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Los nuevos terminales facilitarán no solo las comunicaciones de voz de los agentes, sino también el intercambio de datos, imágenes y la geolocalización en tiempo real. El Ayuntamiento manifiesta que «esta mejora tecnológica incrementará la capacidad de respuesta ante emergencias, reforzará la coordinación entre los distintos cuerpos y contribuirá a ofrecer un servicio más eficaz y seguro a la ciudadanía».

Esta inversión forma parte del plan integral de refuerzo de la concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias y de la concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, el cual, asegura el Ayuntamiento, «en los últimos meses ha realizado una profunda renovación de los medios humanos, tecnológicos y materiales de la Policía Local y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento».

Policía local y tecnología

En el ámbito policial, el Ayuntamiento incorpora 24 cámaras unipersonales para los agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC), 26 nuevos vehículos patrulla, cuatro furgones para el GESC y dos para el servicio general, además de crear la Unidad de Vehículos de Movilidad Personal. A ello se suma el refuerzo de la plantilla con 58 nuevos efectivos durante el último año, entre agentes y subinspectores, «consolidando una apuesta decidida por una Policía Local más moderna, mejor equipada y con mayor capacidad operativa al servicio de los murcianos», apuntan desde el Consistorio.

Nuevos vehículos para los bomberos

Los bomberos de la ciudad tampoco se quedan atrás. Podrán beneficiarse de una inversión superior a los tres millones de euros para renovar la flota del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento con la incorporación de cuatro nuevos vehículos de última generación, entre ellos dos autobombas rurales pesadas y dos vehículos de salvamento. Esta renovación se completa con un nuevo contrato para el mantenimiento especializado de la flota, «garantizando la máxima operatividad de cerca de 40 vehículos y reforzando la capacidad de respuesta del servicio ante cualquier tipo de emergencia», explica la Administración dirigida por Rebeca Pérez.

Más material para protección civil

La modernización también llega a Protección Civil. La nueva dotación ha incluido equipamiento para emergencias y dispositivos preventivos, como camas y armarios plegables para instalaciones de campaña, una nueva carpa para el Puesto de Mando Avanzado, equipos de ventilación, material informático para la gestión de operativos y nuevos elementos de protección individual, entre ellos 13 cascos de última generación. Desde la Glorieta, garantizan que se trata de «la mayor renovación de material operativo de los últimos años».

De la misma forma, los miembros del servicio y de la Agrupación de Voluntarios verán mejorado su vestuario técnico y corporativo, «dotando al personal y al voluntariado de medios más modernos, seguros y eficaces», afirma el Ayuntamiento, que describe «el impulso» que supone esta actuación al proceso de modernización de los servicios municipales de seguridad y emergencias, «permitiendo dotar a la Policía Local, al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y a Protección Civil de herramientas tecnológicas más avanzadas, seguras y adaptadas a las necesidades operativas actuales, para consolidar un modelo de ciudad más segura, conectada y preparada a fin de afrontar los retos actuales y futuros».