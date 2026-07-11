Abren un crowfunding para llevar a los juzgados la defensa del Cine Rex

La Modificación del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia (PECHAM) por parte del Ayuntamiento el pasado 26 de febrero, que supone la ampliación de usos del Cine Rex, ha provocado que la Plataforma Cine Rex Vivo vuelva a movilizarse. Y esta vez por la vía judicial. Esto, unido a la venta del inmueble al Grupo Orenes, hace que siga reinando la incertidumbre sobre su futuro.

Esta plataforma ha tomado la iniciativa judicial, interponiendo el pasado 20 de junio un Recurso Contencioso Administrativo contra la decisión del Consistorio. Debido a los altos costes de formular este tipo de procedimientos, se ha puesto en marcha una Campaña de micromecenazgo (Crowfunfing), con la que "ponemos en manos de la ciudadanía murciana y amantes del cine, en general, la oportunidad de ser artífices de la recuperación de un bien tan querido como irreemplazable", afirman desde la plataforma.

Para los que estén interesados en ayudar, se puede hacer una donación a través de Bizum al 630 913 041. La cantidad requerida es de 3.000 euros.

Campaña de crowfunding para apoyar la defensa judicial del Cine Rex. / L. O.

El Grupo Orenes, quien realizó la operación de compra a principios del mes de marzo, afirma querer reabrirlo como un espacio cultural, artístico y social. "Nuestra intención es respetar al máximo el inmueble y sus elementos", indican fuentes de la empresa.