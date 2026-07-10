Víctimas de Atalayas lamentan que se exculpe al Ayuntamiento de Murcia: "Es un auto cojo, una instrucción incompleta"

Los familiares de las víctimas del incendio de las dos discotecas de Murcia que en octubre de 2023 acabó con la vida de 13 personas han recibido con esperanza la noticia de que se abrirá juicio oral contra los 7 investigados por la tragedia, pero lamentan que no se hayan adoptado medidas cautelares contra ellos y que no se investigue al Ayuntamiento.

Es el sentimiento generalizado de los familiares de las víctimas, según han trasladado a EFE varios de los abogados que representan los intereses tras la publicación este jueves del auto por el que la jueza instructora de la causa ordena la apertura del juicio oral.

Para Rosa Egea, que representa a los familiares de una de las fallecidas y a media docena de heridos, este auto "supone un paso muy importante" para las familias, que llevan casi tres años esperando que se depuren las responsabilidades penales por esta tragedia.

"Esperamos que la Audiencia Provincial señale la vista con la mayor celeridad posible, porque las víctimas merecen una respuesta judicial sin más demoras", ha subrayado la abogada que, sin embargo, ha lamentado que la jueza no haya acordado medidas cautelares para los siete acusados, como la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.

Esas medidas, ha señalado, eran "proporcionadas y prudentes, atendiendo a la gravedad de los delitos imputados [trece delitos de homicidio por imprudencia grave, otros trece de lesiones por imprudencia grave y uno contra los derechos de los trabajadores], a las elevadas penas interesadas por las acusaciones [de entre ocho años y medio y nueve años de prisión] y a la proximidad del juicio".

En el mismo sentido se ha manifestado el abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a familiares de tres de los fallecidos en el incendio y que ha considerado también que los acusados deberían haber tomado esas medidas cautelares.

El abogado se ha mostrado también muy crítico con el hecho de que la jueza instructora no haya incluido en el procedimiento judicial a ningún responsable del Ayuntamiento de Murcia, a pesar de que tanto la magistrada como la fiscalía han reconocido en sucesivos autos las irregularidades administrativas que acumulaban las discotecas.

"Es un auto cojo, porque no están todos los que tenían que estar, y responde a una instrucción incompleta en la que no se ha permitido investigar la responsabilidad municipal a pesar de reconocer los incumplimientos en materia de seguridad y de licencias de los locales", ha subrayado.

La misma crítica ha manifestado el abogado Pedro López Graña, que representa a los familiares de uno de los fallecidos, y que ha insistido en que esta tragedia fue fruto de múltiples negligencias entre las que considera que se encuentran las cometidas por la administración local.

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"Cuando alguien ha perdido un ser querido, jamás se puede ver ninguna compensación. Pero los familiares de las víctimas valoran positivamente que el procedimiento avance para que el juicio llegue a una conclusión y puedan pasar página", ha destacado.