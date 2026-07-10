Así será el ambicioso plan de Murcia para combatir las altas temperaturas hasta 2030

Murcia contará con más arbolado y se ampliará el número de fuentes en la zona sur de la ciudad. Es lo que pretende el Ayuntamiento, administración que, ante la realidad de que los veranos cada vez son más calurosos (en especial para vecinos y visitantes que los pasan en la urbe), ha ideado una estrategia con la que pretende paliar los efectos de los termómetros disparados. Y el plan pasa, principalmente, por plantar árboles.

Antonio Cegarra, jefe del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Murcia, manifiesta a este diario que la estrategia ya está en marcha, con iniciativas como el Plan Foresta, «cuyo objetivo es duplicar, antes del 2030, la masa forestal de la ciudad a base de plantar árboles donde sea posible». Al hilo, Cegarra recuerda que, desde que comenzó el proyecto, «ya son más de 37.000 los árboles plantados, lo que suma un total de más de 150.000 en el patrimonio arbóreo de la ciudad».

«Todo ello para reducir ese impacto que tenemos en los meses de más calor», explica. Se trata de un proyecto que desde la Glorieta catalogan de «ambicioso».

La expansión hacia el sur se materializará en uno de los proyectos estrella del Consistorio: el Parque Metropolitano del Oeste, el cual, tal y como ya anunció el Ayuntamiento cuando lo presentó, «permitirá la plantación de 5.800 ejemplares vegetales, entre ellos más de 800 árboles de gran porte, junto a especies autóctonas del entorno mediterráneo». Será, por tanto, el mayor pulmón verde de Murcia y llevará el nombre de uno de sus máximos impulsores: el alcalde José Ballesta.

Bebederos en expansión

Pero no solo de árboles trata el plan: también es importante agua para refrescarse, con la que está cayendo. Así, desde el Consistorio se refieren a la cantidad de fuentes públicas repartidas por las calles de la metrópoli. Hay más en la zona norte, admiten desde la Administración que dirige Rebeca Pérez, porque «el crecimiento de las ciudades es siempre hacia el norte», precisa Antonio Cegarra.

Al hilo, Cegarra apunta que «es normal que haya más fuentes en esa zona, porque es allí donde se están ampliando más zonas verdes». «Puedo asegurar que en todos los proyectos de urbanización, en todas las zonas verdes, ponemos como exigencia colocar una fuente bebedero», asegura al respecto.

«Nuestro objetivo es que todos los jardines tengan su fuente bebedero», sostiene el responsable de Parques y Jardines. Detalla que «ahora mismo estamos promocionando el crecimiento de la ciudad hacia el sur, con nuestro proyecto estrella de este año, el Metropolitano Oeste, a través del cual dejamos unas zonas verdes para que el área adquiera valor y podamos atraer a promotores interesados en invertir allí».

A este respecto, especifica que «a mayor número de zonas verdes, aumentará la cantidad de fuentes bebedero en la zona sur». Además, la reparación de las fuentes que se van averiando es continua. «A nosotros nos constan tres fuentes que están pendientes de reparar», admite Cegarra.

El problema de los gamberros

Y, si hay que repararlas, a veces es porque alguien las ha roto. Desde Parques y Jardines remarcan que «las fuentes son un elemento que no solo se usa, sino que también se vandaliza muchísimo». Muchas de ellas, especialmente las que están en los barrios periféricos, «están en un peor estado debido al vandalismo. Es algo que sucede casi a diario», lamenta.

En su opinión, «una de las formas de evitarlo es hacer que las fuentes funcionen en determinadas franjas horarias, donde el perfil de usuario sea aquel que normalmente hace un uso responsable, evitando las noches, por ejemplo». Y ya lo están haciendo: las abren en una franja horaria determinada «porque hay mucha gente que utiliza el agua para lavar la ropa, para llevarsela a sus casas, para ducharse incluso, ponen mangueras… Para evitar este tipo de actos que no podemos permitir, lo que hacemos es dar a las fuentes una franja de horas en las que están activas».

Antonio Cegarra incide, por tanto, en que los vecinos ( y los turistas) pueden encontrarse con la realidad de que hay una fuente sin agua porque la han cerrado desde el propio Ayuntamiento.

Es vital que puedan refrescarse los humanos y también sus mejores amigos de cuatro patas. Cegarra significa que «a día de hoy, las más de 70 fuentes bebedero de los pipicanes están funcionando».

«Los dueños de los perros son muy exigentes; en el momento en que una fuente deja de funcionar nos llaman. No nos permiten tener una que no funcione», apostilla el jefe de servicio, en referencia al cuidado que estos amos tienen para con sus mascotas.

«Nosotros tratamos de dar respuesta a las incidencias todos los días telefónicamente o de forma digital», resalta Cegarra, que tiene claro que «una estrategia real para adaptarse al calor» es lo que se está gestando en una ciudad en la que es raro el día que no ve un termómetro con más de 40 grados y poca sombra en la que refugiarse. n