Rehabilitarán el paso inferior de Ronda Norte por 218.000 euros

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este viernes el proyecto de rehabilitación integral del paso inferior peatonal situado bajo la avenida Ronda Norte, que conecta los barrios de San Antón y San Basilio.

La actuación, que cuenta con una inversión de 218.559,43 euros, tiene como objetivo reparar los daños estructurales que mantenían la infraestructura cerrada al público y mejorar la seguridad, accesibilidad y movilidad de los vecinos de la zona.

Los trabajos, que disponen de un plazo de ejecución de cuatro meses, permitirán solventar de manera definitiva los problemas de humedad originados por las filtraciones de agua procedentes del firme de la avenida superior, que habían deteriorado diversos elementos del túnel.

El proyecto contempla intervenciones específicas para recuperar la capacidad resistente de la infraestructura, garantizar su estabilidad y prolongar su vida útil.

Entre las principales actuaciones técnicas programadas destaca la renovación completa del firme mediante la reposición de la capa de rodadura y la reconstrucción del sistema de drenaje para optimizar la evacuación del agua.

Asimismo, se acometerá una reforma de los revestimientos interiores y de los accesos que incluirá la reparación de grietas, la aplicación de un tratamiento de impermeabilización en los muros y el pintado de la embocadura del paso inferior.

La obra también implicará la modernización de los sistemas de iluminación con nuevas luminarias para incrementar la visibilidad y confort de los peatones a lo largo de todo el trayecto.

Además, como elemento diferenciador del proyecto, las paredes interiores albergarán una intervención artística orientada a embellecer el entorno urbano y prevenir actos vandálicos.

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La intervención se completará con la renovación de la señalización horizontal mediante materiales de alta durabilidad.