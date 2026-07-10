¿Fuentes fantasma en Murcia?

El verano regresa a la Región de Murcia con termómetros que fácilmente superan los 40 grados, calles prácticamente intransitables, poca sombra y «una red de fuentes públicas que no está a la altura de un municipio cada vez más expuesto al calor». Así lo afirma MurciaLab, que pone de manifiesto «la dejación del Ayuntamiento de Murcia» en una infraestructura básica para la salud, la vida cotidiana y el uso digno del espacio público.

Los datos que aporta MurciaLab en un comunicado de prensa son rotundos: Según la organización, de las 211 fuentes que recoge la app TuMurcia, solo 91 pueden considerarse operativas y útiles para beber. Es decir, únicamente el 43% de ellas. El resto quedarían repartidas entre fuentes que no existen en el lugar indicado, que no dan agua o aquellas ubicadas en zonas caninas, «que no pueden considerarse parte de una red pública de hidratación para las personas». Para MurciaLab, esto no es un pequeño fallo de mantenimiento: «es una dejación continuada en el tiempo». Sostienen que en la app aparecen fuentes que desaparecieron hace 12 años.

Más fuentes en el norte que en el sur

La desigualdad territorial solo agravaría aún más el problema. De acuerdo con el estudio llevado a cabo por MurciaLab, al analizar el centro urbano han comprobado cómo al norte del río Segura hay 31 fuentes operativas, mientras que al sur, solo han localizado dos. «La diferencia es inasumible», afirman. Los datos del informe son claros: al norte de la ciudad encontramos 2,69 fuentes por cada 10.000 habitantes, mientras que en el sur sólo hay 0,37 por cada 10.000. «El río se convierte así en una frontera invisible para beber agua. A un lado, una red mucho más presente. Al otro, barrios prácticamente fuera de cobertura», detalla el documento. «El acceso al agua en la calle no puede depender del barrio en el que vivas», concluye.

En la organización, no solo dan importancia a la cantidad, «claramente deficiente», sino a la ubicación de las fuentes: «Deben estar cerca de parques infantiles, plazas, centros educativos, centros de salud, zonas deportivas, ejes peatonales, paradas de transporte público y barrios con población vulnerable», defienden. Asimismo, frente a las 637 zonas de juegos infantiles en el municipio, MurciaLab solo ha confirmado 91 fuentes operativas de uso general en toda la ciudad. Desde la organización se preguntan «¿cómo puede hablarse de una ciudad pensada para la infancia si muchos parques y zonas de juego no tienen agua potable cerca o la fuente existente está rota?»

Otras ciudades

Las fuentes comprobadas en el informe indican que Murcia posee una útil por cada 5.268 habitantes. Estos datos dejan a Murcia en una posición «preocupante», especialmente al compararla con otras ciudades españolas: Málaga cuenta con una por cada 1.712 y Valencia con una por cada 1.023. Desde la organización insisten: «No hablamos de una exigencia extraordinaria. Hablamos de que Murcia está muy por detrás de ciudades que sí entienden las fuentes como parte de una infraestructura urbana básica».

A todo ello habría que añadir «la falta de transparencia» desde el Consistorio: «Murcia no dispone de un inventario público, claro, descargable y actualizado de sus fuentes de agua potable. Mientras otras ciudades publican datos abiertos, el Ayuntamiento mantiene una información incompleta y tan poco fiable que hemos descubierto hasta 3 fuentes operativas que llevan años sin estar recogidas». Desde MurciaLab, la respuesta es contundente: «Es un problema de revisión, mantenimiento y responsabilidad sobre lo común».

MurciaLab exige al Ayuntamiento una actuación «inmediata»: reparar las fuentes existentes que no funcionan, reponer las que han desaparecido en lugares donde son necesarias, diferenciar entre las de uso humano, mixto y canino, además de publicar un inventario abierto con ubicación, estado, fecha de revisión y mantenimiento. La asociación propone además aprobar un Plan Director de Fuentes Públicas e Infraestructura Azul Urbana, para integrar las fuentes en una estrategia real de adaptación al calor.

Las demandas de la organización van más allá de la mejora en las fuentes: proponen más sombra, arbolado, suelos permeables, acequias cuidadas, plazas habitables y recorridos peatonales en la ciudad «pensados para vivir, no solo para cruzar rápido buscando refugio».

MurciaLab echa la vista atrás para recordar que «la historia de Murcia está profundamente ligada al agua: acequias, huerta, riego, sombra y vida». Critican la imagen «absurda» que ofrecen muchas calles de la ciudad. «El municipio del Agua para todos, se queda en Agua para nadie», sentencian. Para la asociación, la reivindicación es básica y urgente: «No se pide nada extraordinario. Se pide que lo básico funcione. Que los mapas digan la verdad. Que los barrios no estén abandonados. Y que una Murcia cada vez más calurosa deje de responder al verano con propaganda y empiece a hacerlo con agua, sombra y cuidados reales».