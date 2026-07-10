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Más carreteras, aceras, jardines y espacios públicos en las pedanías de Murcia con una inversión de más de 3 millones de euros
El Ayuntamiento llevará a cabo 32 actuaciones en pedanías relacionadas con la mejora de la seguridad vial, nuevas aceras y plazas, salas de estudio 24h, instalaciones deportivas y zonas verdes
Gonzalo Cano
27 pedanías del municipio de Murcia podrán beneficiarse de nuevos proyectos gracias al Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos 2026-2027, tras la aprobación de un convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad cuya adhesión aprobó ayer la Junta de Gobierno.
El plan contará con una inversión total de 3.568.350 euros, de los que más de dos millones serán financiados por la Comunidad Autónoma y 781.506 por el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial que lidera Marco Antonio Fernández. Está destinado a mejorar carreteras, calles y caminos, crear nuevas aceras y plazas, salas de estudio 24 horas, instalaciones deportivas, parques y zonas verdes, así como a concebir nuevas instalaciones para deportistas.
Desde el Consistorio señalan que «este nuevo impulso permitirá desarrollar proyectos solicitados por las Juntas Municipales para mejorar la prestación de servicios esenciales, y la dotación de las infraestructuras necesarias para reforzar el modelo de municipio vertebrado y cohesionado».
Las actuaciones previstas se han definido junto a las juntas municipales, «para dar respuesta a las principales necesidades planteadas por los vecinos con el objetivo de seguir acercando servicios e infraestructuras de calidad a todos los núcleos de población, y seguir reforzando la cohesión territorial del municipio», destacan desde la Glorieta.
Estas son, según el Ayuntamiento de Murcia, las actuaciones más destacadas que tendrán lugar:
Mejora de la seguridad vial, accesibilidad y calmado de tráfico
Desde el Ayuntamiento establecen que «es la línea de inversión más numerosa del programa», centrada en renovar firmes deteriorados, mejorar caminos rurales y adecuar las calles principales para «para reforzar la seguridad vial y la conectividad territorial» Las propuestas son las siguientes:
- Algezares: asfaltado en Calle Cresta del Gallo (Urb. Teatinos)
- Beniaján: aceras en Camino Trinidad del Rodeo
- Cañadas de San Pedro: Reparación camino Las Casas
- El Esparragal: asfaltado de Calle Rullos
- Gea y Truyols: mejora de Carretera de Balsicas
- Guadalupe: asfaltado Camino de Guadalupe
- Javalí Nuevo: asfaltado Camino de los Naranjos
- Llano de Brujas: asfaltado Vereda de la Torre y Vereda de la Venta
- Los Martínez del Puerto: asfaltado Camino del Jimenado
- San José de la Vega: asfaltado integral de Calle Mayor
- Sangonera la Verde: asfaltado de Camino del Campo de Fútbol
- Zeneta: mejora de Carriles Loya, Balsalobre, Los Carrillos y Vereda de los Pereres
Renovación y ampliación de plazas y espacios peatonales
El programa incorpora actuaciones de regeneración urbana que pretenden «revitalizar espacios de convivencia vecinal y mejorar la imagen urbana de las pedanías», así como «favorecer la seguridad de los peatones, la cohesión entre núcleos residenciales y la eliminación de barreras urbanas», explica el Consistorio.
- Alquerías: Calle San Juan y C/ Molino.
- Beniaján: aceras en calle San Francisco y Avda. Fabián Escribano
- El Raal: aceras en Calle Mayor
- Guadalupe: ampliación de aceras en Avenida Libertad
- Los Dolores: actuaciones en Calle Mortero
- Monteagudo: mejora de acera en la Vereda de la Cueva
- Rincón de Beniscornia: renovación de Plaza Iglesia
- San Ginés: nuevas aceras en calles Paz, Los Marqueses y Juan Carlos I
- Sangonera la Seca: actuaciones en avenida de Colón
- Santa Cruz: remodelación de Plaza de la Iglesia
Creación de espacios para el deporte y el estudio
Estas propuestas se vinculan a servicios públicos de proximidad, «especialmente dirigidas a juventud, deporte y participación vecinal», aclaran.
- La Ñora: creación de Sala de Estudio 24 horas
- Los Garres: adecuación de vestuarios del campo de fútbol
- Lobosillo: creación de Sala de Estudio 24 horas
Zonas verdes, jardines y espacios saludables
- Aljucer: adecuación entorno Molino Oliver
- Era Alta: red de espera verde en Plaza San Bartolomé
- La Alberca: remodelación integral del Jardín del Raiguero
- La Ñora: nueva zona de esparcimiento canino en Jardín Sierra Pico del Águila
- Los Dolores: zona de calistenia y gerontogimnasia en Jardín Julia Otero
- Monteagudo: zonas verdes en Jardín de las Lumbreras (Monteagudo)
- Puebla de Soto: Ejecución de nueva zona de juegos infantiles en jardín de Camino San Juan de la Cruz
El Ayuntamiento contempla «una línea específica de mejora ambiental y creación de espacios saludables y de convivencia», con el propósito de «contribuir a la sostenibilidad urbana, incrementar las zonas verdes y promocionar hábitos saludables». Desde la Glorieta, ponen de manifiesto que «estas intervenciones permitirán seguir transformando las pedanías y mejorando la calidad de vida de sus vecinos, que representan el 70% de la población total del municipio».
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