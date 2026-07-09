Ocio
Dos piscinas municipales abren sus puertas la semana que viene en las pedanías de Murcia
Las piscinas de Puente Tocinos y El Palmar son las últimas en ponerse en marcha del municipio y abrirán el martes 14
Eva Mondéjar
El calor de verano ya aprieta con fuerza en la capital murciana, con una ola de calor especialmente dura esta semana. La mayoría de piscinas municipales de la ciudad y sus pedanías han estado disponibles durante este periodo, pero aún quedaban un par de rezagadas a la espera de finalizar su puesta en marcha: se trata de las piscinas de Puente Tocinos y de El Palmar. Ambas abrirán sus puertas el próximo martes 14, dejando ya disponibles todas las piscinas del municipio.
Con motivo de la apertura de las últimas instalaciones previstas para esta temporada, el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha destacado que "seguimos trabajando para ofrecer instalaciones seguras, accesibles y de calidad que fomenten el ocio saludable y la práctica deportiva durante los meses de verano".
Horario, precio y actividades
Las tarifas de estos espacios se mantendrán asequibles para favorecer el uso y disfrute de los vecinos, con un precio de 2,35 euros para usuarios con edades comprendidas entre los 4 y 17 años y de 4,35 euros para usuarios adultos. Las piscinas permanecerán abiertas de martes a viernes desde las 12:00 hasta las 20:00 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos ampliarán su horario, iniciando su actividad a las 10:00 horas.
De igual manera, la Concejalía de Deportes ofrece una amplia programación de cursos de natación y actividades físicas, entre las que se incluyen acondicionamiento físico, pilates y musculación, con inscripciones abiertas a través de la web deportes.murcia.es o contactando con el teléfono de reservas 968 98 06 28 para más información.
El Ayuntamiento de Murcia anima a los vecinos a disfrutar de estas instalaciones municipales durante los meses de verano, aunque pide que se haga un uso responsable de las mismas y se respeten las normas de convivencia para garantizar un espacio seguro, accesible y agradable para todos los usuarios.
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