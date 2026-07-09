La parrilla auténtica argentina aterriza en pleno centro de Murcia: así es el nuevo restaurante que abre este jueves

Los murcianos amantes de la buena carne están de enhorabuena. El centro de Murcia acoge desde este jueves, 9 de julio, un nuevo restaurante especializado en carnes argentinas elaboradas por maestros parrilleros desde 1994.

La Vaca Argentina, que ya cuenta con cinco establecimientos en Madrid y uno en Ibiza, ha elegido la capital murciana para continuar su expansión y hacer llegar a los comensales el producto que les ha hecho situarse como uno de los máximos referentes de las mejores carnes argentinas en nuestro país.

El nuevo restaurante de auténtica parrila argentina se emplaza en el corazón de la ciudad de Murcia, en concreto en la plaza Santa Isabel, 6.

En la carta de La Vaca Argentina sobresalen sus cortes de bife, entraña, asado de tira, chuletón y solomillo, pero también sus empanadas criollas, su tiramisú casero y su famoso panqueque de dulce de leche. Especialidades que se han mantenido con éxito en carta durante más de 15 años y que ahora se completan con una nueva selección de carnes preparadas al estilo New York, esto es, asadas al punto menos en parrilla de carbón vegetal y condimentadas con las más variadas especias 'made in USA'.

Las carnes estilo New York se sirven acompañadas con dos salsas que realzan su característico sabor a elegir entre la L’VCA Special Sauce, una salsa Steakhouse única de la casa, y la Manhattan Sauce, a base de cebolla caramelizada, bacon y setas, y se pueden complementar con guarniciones variadas de patas fritas caseras, patatas asadas, patatas gratin (con crema de queso) o pimientos de Guernica.

Interior de uno de los restaurantes de La Vaca Argentina / L.V.A.

Además, la carta incorpora entrantes y postres artesanos como los finísimos crujientes de cebolla, la tarta L’VCA Cheesecake, elaborada con un kilo de queso y una finísima película de galleta de textura impecable, el Special Apple Pie, a base de manzana Granny Smith laminada a mano y horneada a baja temperatura durante más de dos horas, o la tarta de nuez Pecana con licor de maíz, la preferida de los domingos en los hogares de Nueva York.

Todo ello se puede acompañar con una carta de vinos con más de 60 referencias, incluyendo vinos por copas y medias botellas a precios muy ajustados, así como con una amplia gama de destilados Premium por menos de nueve euros la copa.

Desde el picado de la hamburguesa hasta el corte de cada pieza, pasando por la preparación de las salsas, guarniciones y de los postres, se realiza artesanalmente en su obrador con productos naturales y frescos.

Cada uno de sus restaurantes ofrece una decoración diferente que va desde un salón inspirado en el mundo del espectáculo, con atrezzo teatral y teloneras púrpuras, o un gran caserón de principios del siglo XX hasta espacios de vanguardista diseño e inspiración neoyorquina. Y todo ello, por un precio medio de 30 euros.

Platos que se encuentran en la carta de La Vaca Argentina / L.V.A.

Especialistas en carne argentina desde 1994

La Vaca Argentina comenzó su andadura en 1994 con la apertura de su primer restaurante en el madrileño Paseo del Pintor Rosales. A lo largo de los años, la cadena se ha expandido a otras zonas de la capital española y ha cruzado el mar para estar presente en las Islas Baleares, en concreto en Ibiza.

La de Murcia será su séptima apertura, con la que consquistan gastronómicamente su tercera comunidad autónoma.

Chuletón de carne, producto del restaurante La Vaca Argentina / L.V.A.

Las carnes de La Vaca Argentina

El Ribeye Steak (corte de lomo alto), el Beef Short Ribs (costillar de vacuno) o la Ribeye Burguer (una hamburguesa de lomo alto de 300 gramos que si sirve sin pan, con patatas puentenuevo, pimientos caramelizados y trigueros) que sirven en La Vaca Argentina se diferencian de las carnes tradicionales argentinas en el punto especiado que se les da en su preparación.

Así lo explica el responsable de cocina de La Vaca Argentina y experto conocedor del universo vacuno. Con más de 11 años de experiencia en el grupo y tras empaparse de lo que se cuece en los más prestigiosos steakhauses de Nueva York, ha diseñado una suculenta carta de carnes americanas entre las que destaca el T-Bone, todo un clásico en los fogones neoyorquinos. Se trata de un corte especial de lomo bajo y solomillo, con hueso central en forma de T, que ofrece un sorprendente contraste entre la terneza del solomillo y la intensidad sápida del bife angosto y que resulta muy difícil de encontrar fuera de Estados Unidos, incluso en los restaurantes especializados.