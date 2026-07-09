El nuevo templo de la carne en Murcia abrirá en un local mítico con cortes elegidos por Paco Rosa

Murcia se prepara para un nuevo templo de la carne. Madero Grill House abrirá "próximamente" sus puertas en la Región, presentándose como una parrilla gourmet especializada en carnes premium, donde el sabor, la calidad y el detalle deberían marcar la diferencia.

El nuevo asador lleva días generando expectación entre los amantes de la parrilla a través de sus redes sociales, donde ya avisaba: "Murcia, algo está a punto de arder. No cualquier brasa. No cualquier carne. Algo especial está llegando."

El secreto está en la carne

Aunque todavía no se ha desvelado la carta definitiva, el concepto de parrilla gourmet centrado en vacuno de alta gama hace prever una propuesta con chuletones de vaca madurada, cortes selectos y hamburguesas premium, todo pensado para quienes buscan una experiencia carnívora de nivel.

Y es que si algo promete marcar la diferencia en Madero es la procedencia de su materia prima: los cortes que llegarán a la brasa están seleccionados por Paco Rosa, maestro carnicero y empresario murciano considerado un referente nacional en carne de vacuno de alta calidad.

Su firma, con sede en Lorquí, lleva más de dos décadas dedicada a la selección artesanal de cortes, la maduración en seco (el conocido dry-aged) y la elaboración de hamburguesas premium.

Así lo adelantaba el propio establecimiento en redes sociales: "Hay cortes que Murcia todavía no conoce. Los nuestros los elige Paco Rosa. Más de 20 años seleccionando solo lo mejor. Esto es lo que llega a Madero. Y esto es lo que va a entrar a la parrilla. Pronto lo pruebas en persona."

En otra publicación, insisten en la filosofía del proyecto: "Un corte de primera merece manos de primera. La carne la elegimos con Paco Rosa. En Madero no hay atajos. Hay obsesión por hacer las cosas bien. Pronto en Murcia."

Dónde estará y qué había antes

El nuevo asador ocupará un local muy conocido en Murcia: la calle Enrique Villar, 15, donde antes estuvo la hamburguesería TGB y, años atrás, el histórico bar Góspel, todo un referente para varias generaciones de murcianos que ahora verán renacer el local con una propuesta completamente distinta.

De momento, sin fecha exacta de apertura, Madero Grill House sigue calentando motores (y parrillas) para conquistar el paladar murciano. Habrá que estar atentos a sus redes sociales para conocer cuándo podrá probarse en persona.