Fali, la jirafa de Terra Natura Murcia que acierta los resultados de España en el Mundial

Fali, la jirafa de Terra Natura Murcia, ha adivinado el resultado de la Selección Española de Fútbol en los tres últimos encuentros del Mundial. Esta iniciativa, puesta en marcha a través de redes sociales, la ha convertido en la protagonista estos días, al igual que sucedió con otros animales han ganado popularidad por sus predicciones en grandes competiciones deportivas.

Es la primera vez que Terra Natura Murcia desarrolla una iniciativa de este tipo con la jirafa Fali. La dinámica se realiza únicamente con los partidos de la selección española y suele llevarse a cabo en la jornada previa, según han informado desde Portavoz.

La acción tiene como objetivo generar una propuesta cercana y entretenida para la comunidad de Terra Natura Murcia, aprovechando el ambiente mundialista y el vínculo que los visitantes mantienen con algunos de los animales más emblemáticos del parque.

Con esta iniciativa, Terra Natura Murcia acerca de una forma diferente la vida del parque a sus seguidores, combinando actualidad, entretenimiento y la presencia de una de las especies más impresionantes que pueden observarse en sus instalaciones.