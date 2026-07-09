Más de 100 actividades gratuitas en los jardines de Murcia con 'Noches en Familia'

La nueva edición de 'Noches en Familia' llevará este verano más de 100 actividades gratuitas a parques, jardines y plazas en más de veinte barrios y pedanías de Murcia durante los meses de julio y agosto. Las actividades comenzarán el 14 de julio y se prolongarán hasta el 27 de agosto, siempre en horario de 20.30 a 22.00 horas, con propuestas pensadas para todas las edades que combinan ocio, educación ambiental, creatividad y espectáculos al aire libre, según relata el Ayuntamiento.

Cada jornada incluirá un completo programa de actividades compuesto por talleres creativos dentro del espacio 'Creamos en Familia', retos y juegos medioambientales bajo la iniciativa 'Guardianes de los Parques', acciones de sensibilización sobre reciclaje y cuidado del entorno con 'Misión Parque Limpio', además de nuevas plantaciones familiares a través de 'Sembrando Futuro', una actividad que permitirá a pequeños y mayores participar de forma activa en la mejora de los espacios verdes del municipio.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha dado a conocer el programa acompañado del concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés y la concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, según ha informado desde el Consistorio. "Queremos que los parques y jardines de Murcia sigan siendo durante el verano espacios vivos y llenos de actividad. 'Noches en Familia' es una invitación a disfrutar de la ciudad de una forma diferente, aprovechando las noches para compartir tiempo en familia en nuestros espacios públicos", ha señalado Guillén.

Calendario de actividades