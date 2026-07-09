Ocio
Más de 100 actividades gratuitas en los jardines de Murcia con 'Noches en Familia'
Las actividades irán del 14 de julio hasta el 27 de agosto en parques, jardines y plazas en numerosos barrios y pedanías de Murcia
Eva Mondéjar
La nueva edición de 'Noches en Familia' llevará este verano más de 100 actividades gratuitas a parques, jardines y plazas en más de veinte barrios y pedanías de Murcia durante los meses de julio y agosto. Las actividades comenzarán el 14 de julio y se prolongarán hasta el 27 de agosto, siempre en horario de 20.30 a 22.00 horas, con propuestas pensadas para todas las edades que combinan ocio, educación ambiental, creatividad y espectáculos al aire libre, según relata el Ayuntamiento.
Cada jornada incluirá un completo programa de actividades compuesto por talleres creativos dentro del espacio 'Creamos en Familia', retos y juegos medioambientales bajo la iniciativa 'Guardianes de los Parques', acciones de sensibilización sobre reciclaje y cuidado del entorno con 'Misión Parque Limpio', además de nuevas plantaciones familiares a través de 'Sembrando Futuro', una actividad que permitirá a pequeños y mayores participar de forma activa en la mejora de los espacios verdes del municipio.
El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha dado a conocer el programa acompañado del concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés y la concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, según ha informado desde el Consistorio. "Queremos que los parques y jardines de Murcia sigan siendo durante el verano espacios vivos y llenos de actividad. 'Noches en Familia' es una invitación a disfrutar de la ciudad de una forma diferente, aprovechando las noches para compartir tiempo en familia en nuestros espacios públicos", ha señalado Guillén.
Calendario de actividades
- 14 de julio: Plaza José Antonio Camacho, en Patiño (Ronda Sur)
- 15 de julio: Jardín Bendame Menor, en El Ranero
- 16 de julio: Jardín de las 3 Copas, en La Flota
- 21 de julio: Jardín del Rocío, en Murcia
- 22 de julio: Jardín Centrofama, en La Fama
- 23 de julio: Jardín de los Naranjos, en el Infante
- 28 de julio: Urbanización Joven Futura, en Espinardo
- 29 de julio: Jardín de la Seda, en San Antón
- 30 de julio: Jardín del Centro Cultural de Guadalupe
- 4 de agosto: Jardín de Floridablanca, en El Carmen
- 5 de agosto: Jardín de los Chorletes, en El Palmar
- 6 de agosto: Parque Tomás y Valiente, en Puente Tocinos
- 11 de agosto: Jardín situado junto al CEIP Maestro Laborda, en Los Dolores
- 12 de agosto: Jardines del Monte Miravete, en Torreagüera
- 13 de agosto: Jardín de La Constitución, en Cabezo de Torres
- 18 de agosto: Parque infantil junto a la urbanización Montevida, en La Alberca
- 19 de agosto: Jardines Juan de Borbón Norte, en Churra
- 20 de agosto: Santuario de Nuestra Señora de La Fuensanta, en Algezares
- 25 de agosto: Jardín Futbolista Jesús Rosagro, en Santiago y Zaraiche
- 26 de agosto: Jardín de Monteazahar, en Beniaján
- 27 de agosto: Plaza Circular, en Murcia (gran espectáculo final)
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