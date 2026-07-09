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Más de 100 actividades gratuitas en los jardines de Murcia con 'Noches en Familia'

Las actividades irán del 14 de julio hasta el 27 de agosto en parques, jardines y plazas en numerosos barrios y pedanías de Murcia

Presentación de 'Noches en Familia'

Presentación de 'Noches en Familia' / Ayto. de Murcia

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Eva Mondéjar

La nueva edición de 'Noches en Familia' llevará este verano más de 100 actividades gratuitas a parques, jardines y plazas en más de veinte barrios y pedanías de Murcia durante los meses de julio y agosto. Las actividades comenzarán el 14 de julio y se prolongarán hasta el 27 de agosto, siempre en horario de 20.30 a 22.00 horas, con propuestas pensadas para todas las edades que combinan ocio, educación ambiental, creatividad y espectáculos al aire libre, según relata el Ayuntamiento.

Cada jornada incluirá un completo programa de actividades compuesto por talleres creativos dentro del espacio 'Creamos en Familia', retos y juegos medioambientales bajo la iniciativa 'Guardianes de los Parques', acciones de sensibilización sobre reciclaje y cuidado del entorno con 'Misión Parque Limpio', además de nuevas plantaciones familiares a través de 'Sembrando Futuro', una actividad que permitirá a pequeños y mayores participar de forma activa en la mejora de los espacios verdes del municipio.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha dado a conocer el programa acompañado del concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés y la concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, según ha informado desde el Consistorio. "Queremos que los parques y jardines de Murcia sigan siendo durante el verano espacios vivos y llenos de actividad. 'Noches en Familia' es una invitación a disfrutar de la ciudad de una forma diferente, aprovechando las noches para compartir tiempo en familia en nuestros espacios públicos", ha señalado Guillén.

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Calendario de actividades

  • 14 de julio: Plaza José Antonio Camacho, en Patiño (Ronda Sur)
  • 15 de julio: Jardín Bendame Menor, en El Ranero
  • 16 de julio: Jardín de las 3 Copas, en La Flota
  • 21 de julio: Jardín del Rocío, en Murcia
  • 22 de julio: Jardín Centrofama, en La Fama
  • 23 de julio: Jardín de los Naranjos, en el Infante
  • 28 de julio: Urbanización Joven Futura, en Espinardo
  • 29 de julio: Jardín de la Seda, en San Antón
  • 30 de julio: Jardín del Centro Cultural de Guadalupe
  • 4 de agosto: Jardín de Floridablanca, en El Carmen
  • 5 de agosto: Jardín de los Chorletes, en El Palmar
  • 6 de agosto: Parque Tomás y Valiente, en Puente Tocinos
  • 11 de agosto: Jardín situado junto al CEIP Maestro Laborda, en Los Dolores
  • 12 de agosto: Jardines del Monte Miravete, en Torreagüera
  • 13 de agosto: Jardín de La Constitución, en Cabezo de Torres
  • 18 de agosto: Parque infantil junto a la urbanización Montevida, en La Alberca
  • 19 de agosto: Jardines Juan de Borbón Norte, en Churra
  • 20 de agosto: Santuario de Nuestra Señora de La Fuensanta, en Algezares
  • 25 de agosto: Jardín Futbolista Jesús Rosagro, en Santiago y Zaraiche
  • 26 de agosto: Jardín de Monteazahar, en Beniaján
  • 27 de agosto: Plaza Circular, en Murcia (gran espectáculo final)

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