Desbrozan la rambla del Garruchal ante la próxima temporada de lluvias

Los trabajos de desbroce y conservación en la rambla del Garruchal, en dirección Torreagüera, ya han comenzado, una actuación que este martes supervisó la alcaldesa, Rebeca Pérez, y que se realizan como medida preventiva ante la próxima temporada de lluvias.

La actuación consiste en la retirada de la vegetación, troncos y maleza acumulados en el cauce, elementos que dificultan que el agua de lluvia siga su curso natural hasta el río Segura. Los trabajos, que abarcan desde el carril del Congo hasta la Vereda de Rincón del Gallego, se ejecutan con maquinaria de gran tonelaje, incluida una retroexcavadora de cadenas de 35 toneladas y camiones para el traslado del material retirado.

De este modo, el Ayuntamiento cumple con las labores de conservación que le corresponden en los tramos de su competencia, actuaciones que complementan las que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Segura, organismo competente en el mantenimiento del resto del trazado de estos cauces. De esta forma, la rambla queda preparada para afrontar en mejores condiciones los episodios de lluvia, reforzando la protección de personas y bienes.