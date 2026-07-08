Cargan contra Guillén por su "caótica" gestión de la plantilla municipal y el "deterioro de los servicios públicos" de Murcia

Un nuevo capítulo de polémica para José Guillén. Comisiones Obreras y el PSOE en el Ayuntamiento de Murcia han cargado contra la gestión del primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente (con competencias en recursos humanos) después de que el sindicato denunciase primero los retrasos en los procesos de personal, la paralización de ofertas de empleo público y el incumplimiento de diversos derechos laborales.

La concejala socialista Ainhoa Sánchez aseguró que el comunicado del sindicato "confirma al cien por cien todo lo que el Grupo Socialista viene denunciando durante estos años" sobre la gestión del área de Personal. "La política de Personal del Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Murcia, de su concejal responsable, José Guillén, es caótica, perjudica a la plantilla municipal y deteriora los servicios públicos", afirmó.

Según la edil, las denuncias de CCOO coinciden con las advertencias que el PSOE ha venido realizando durante el mandato, entre ellas las demoras en las tomas de posesión del personal, la paralización de las ofertas de empleo público, los retrasos en la carrera profesional, la existencia de bajas sin cubrir, vacantes pendientes de resolver y un diálogo social que considera prácticamente bloqueado.

En el comunicado difundido este martes, CCOO denunció que algunos trabajadores han esperado varios meses para incorporarse tras ser llamados de las bolsas de trabajo, que los procesos selectivos correspondientes a distintas ofertas de empleo público permanecen sin avanzar y que persisten retrasos en el reconocimiento de derechos laborales como la carrera profesional o el abono de determinadas indemnizaciones.

Los socialistas reclaman un Plan de Recursos Humanos y un informe sobre los procesos selectivos pendientes desde 2018

El sindicato también sostiene que estas circunstancias repercuten tanto en la plantilla como en la prestación de los servicios públicos municipales. CCOO señaló así en su escrito que "el concejal responsable en determinados casos demora la firma del nombramiento durante semanas o incluso meses".

La concejala socialista recordó además que el pasado mes de junio su grupo presentó una moción en la que reclamaba al equipo de Gobierno un informe detallado sobre todos los procesos selectivos pendientes desde 2018, así como la elaboración de un Plan de Recursos Humanos para conocer las necesidades reales de personal del Ayuntamiento, cubrir vacantes y reforzar los distintos servicios municipales.

"Desorden e improvisación"

Para Sánchez, la situación descrita evidencia "el desorden y la improvisación" en la gestión de los recursos humanos del Consistorio. En este sentido, advirtió de que las consecuencias trascienden el ámbito laboral y afectan directamente a la ciudadanía.

"Este caos no solo perjudica a los trabajadores y trabajadoras municipales, también afecta directamente a los vecinos y vecinas de Murcia, porque cada plaza sin cubrir, cada baja sin sustituir y cada derecho incumplido debilita los servicios públicos y deteriora la atención que recibe la ciudadanía. Y eso es especialmente grave", concluyó.

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Por su parte, CCOO reclamó asimismo que se agilicen los nombramientos, se desbloqueen las ofertas de empleo público pendientes, se respeten los derechos recogidos en el convenio colectivo y se recupere el diálogo social para abordar los problemas que, según el sindicato, arrastra la plantilla municipal.