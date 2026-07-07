Urbanismo
Renuevan el pavimento del camino entre Sucina y Los Avileses
La actuación se ha desarrollado sobre una superficie de 1.992 metros cuadrados
El Ayuntamiento de Murcia ha finalizado las obras de renovación del pavimento del camino que une Sucina y Los Avileses, una actuación en la que ha invertido 19.723 euros, según informan fuentes municipales.
Los trabajos han consistido en la demolición del firme deteriorado y la aplicación de un triple tratamiento superficial en la calzada para corregir las irregularidades existentes.
La actuación se ha desarrollado sobre una superficie de 1.992 metros cuadrados, correspondientes a un tramo de cerca de 500 metros de longitud.
El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, junto con el presidente de la Junta Municipal de Sucina, David García, ha visitado la finalización de estos trabajos. Fernández ha afirmado que "esta actuación de mejora se enmarca en el compromiso del equipo de Gobierno con el mantenimiento y conservación de la vía pública del municipio, dando respuesta a las demandas de las Juntas Municipales y ofreciendo mejores infraestructuras y servicios a todos los ciudadanos".
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