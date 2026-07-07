Concluye la restauración de la iglesia de San Bartolomé de Murcia

Las obras de restauración en la Iglesia de San Bartolomé de Murcia han concluido tras la ejecución de un conjunto de intervenciones entre las que se encuentran la mejora de las cubiertas de una de sus naves laterales.

Estas obras han sido realizadas por la Diócesis de Cartagena y el Gobierno regional, que ha invertido un total de 60.000 euros, según han informado desde el Ejecutivo autonómico.

En la inauguración, celebrada este pasado lunes, participaron la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen María Conesa, y el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

La actuación más reciente, financiada por la Dirección General de Patrimonio Cultural con una subvención de 25.000 euros, ha permitido mejorar las cubiertas de la nave lateral del evangelio, corrigiendo problemas de conservación y evitando filtraciones que comprometían el buen estado del edificio.

Esta intervención da continuidad a la restauración de la fachada lateral del templo, para la que Cultura destinó anteriormente otros 35.000 euros, permitiendo recuperar elementos arquitectónicos y mejorar el estado de conservación de este inmueble del casco histórico de Murcia.

La consejera destacó que "la conservación del patrimonio histórico es una prioridad para el Gobierno regional, porque supone proteger una parte esencial de nuestra historia, nuestra identidad y nuestro legado cultural. Cada actuación que llevamos a cabo contribuye a que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de bienes tan emblemáticos como la iglesia de San Bartolomé".

Conesa subrayó que "estas inversiones reflejan el compromiso permanente de la Comunidad con la conservación del patrimonio cultural de la Región de Murcia, fruto también de la colaboración con el Obispado de Cartagena para preservar un patrimonio que pertenece a toda la sociedad".

Declarada BIC

La iglesia de San Bartolomé constituye uno de los templos históricos más destacados de la ciudad de Murcia y está declarada Bien de Interés Cultural.

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Su origen se remonta a la Edad Media, aunque el edificio actual es fruto de distintas fases constructivas desarrolladas entre los siglos XVII y XVIII, y conserva un importante valor histórico, artístico y arquitectónico.