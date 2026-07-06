Pedro Martínez Córdoba será el nuevo coordinador municipal de Murcia

Pedro Martínez Córdoba, natural de la murciana pedanía de Patiño, deja su etapa como concejal delegado de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud en el Ayuntamiento de Salamanca para volver a su ciudad natal como nuevo fichaje del ayuntamiento. Como coordinador municipal, buscará impulsar los proyectos estratégicos de ciudad y avanzar en el desarrollo de la Ley de Grandes Ciudades, una de las principales líneas de trabajo del nuevo mandato. Con esta incorporación, Rebeca Pérez apuesta por un nuevo cargo que no existía con anterioridad, de cara a las próximas elecciones municipales.

El nuevo coordinador es doctor en Ciencias de la Empresa por la Universidad de Murcia, así como graduado en Ciencia Política y Gestión Pública. Recientemente, ha desarrollado su carrera profesional en Castilla y León, donde ha sido profesor del área de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Salamanca. Durante su etapa en el Ayuntamiento de Salamanca, además de dirigir las áreas de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud, ha coordinado la estrategia municipal de innovación tecnológica y emprendimiento Salamanca Tech, impulsando iniciativas vinculadas a la atracción de empresas, el desarrollo del ecosistema de startups y la transformación digital de la ciudad.

Ahora comienza una nueva etapa en el Ayuntamiento de Murcia, donde aportará su experiencia en organismos públicos centrándose en la coordinación de los grandes proyectos municipales, el seguimiento de las políticas transversales del Gobierno local y la implantación de las herramientas organizativas previstas en la Ley de Grandes Ciudades.