Murcia le planta cara a la ola de calor: duchas gigantes para proteger a los árboles y un dispositivo para las personas sin hogar

La ola de calor ya azota a gran parte del territorio regional y, sobre todo, a la ciudad de Murcia. Con máximas cercanas a los cuarenta grados, los murcianos deben incrementar las precauciones. Asimismo, las autoridades municipales deben hacer todo lo posible para reducir el impacto de estas temperaturas anómalas cada vez más habituales en el Mediterráneo español.

En este sentido el Gobierno de la capital de la Región ha organizado duchas gigantes -que pueden alcanzar hasta los 20 metros para proteger a los árboles centenarios de la ciudad. Concretamente, reciben agua los ficus del Jardín de Floridablanca mediante cañones que refrescan la copa y la base del árbol.

Mediante una nota de prensa, el Ayuntamiento informó que el tratamiento se adapta a cada ejemplar. Se trata de "sistemas específicos de hidratación y riego inteligente" para proteger "uno de los patrimonios naturales más valiosos de la ciudad".

Por otro lado, también indicaron que, más allá de rebajar la temperatura de las plantas, estas actuaciones se realizan para proteger la seguridad de las personas que transitan de forma diaria por estos espacios "identitarios" de la ciudad. En palabras del concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, "estos tratamientos preventivos ayudan a mantener la estabilidad de los árboles" y, por tanto, rebajan significativamente la posibilidad de que tengan lugar incidencias.

Uno de los agentes medioambientales refresca a los árboles de Murcia. / CARM

Al respecto de la tecnología, el Ejecutivo aclara que utilizan "sistemas de nebulización" que incrementan la humedad en el interior de la copa mediante una pulverización controlada de agua. Sin embargo, existen diferencias en función del árbol: El magnolio de Díez de Revenga tiene un sistema de irrigación a través del tronco que, según comentan, compensa la mayor sensibilidad de esta especie al calor y la baja humedad que provoca el estío murciano.

La estrategia municipal se adapta a las necesidades de cada árbol. En los ficus situados en Santo Domingo, el Hospital Reina Sofía y el Cuartel de Artillería se utilizan sistemas de nebulización que incrementan la humedad en el interior de la copa mediante una pulverización controlada de agua. Por su parte, el magnolio de la plaza Díez de Revenga dispone de un sistema específico de irrigación a través del tronco, implantado para compensar la mayor sensibilidad de esta especie al calor y la baja humedad propios del verano murciano.

En esta línea, todo esto convive con sistemas de "riego inteligente" que se encuentra implantado en todos los ficus monumentales del municipio. Además, esta red emplea sensores de humedad en el suelo que ofrecen datos como la temperatura, la humedad del terreno, la humedad foliar u otras condiciones específicas de cada emplazamiento.

Un dispositivo para protegere a las personas sin hogar

Por otra parte, el Ayuntamiento ha activado un dispositivo especial para las personas sin hogar del municipio. Se trata de salidas específicas del Servicio Móvil de Emergencia y Atención Social (SEMAS), el refuerzo del refugio climático y "otras medidas específicas para atender a los más vulnerables que permanezcan en las calles durante las horas de mayor riesgo.

De forma más específica, consiste en el recorrido del equipo SEMAS por varios puntos del municipio para informar sobre los recursos disponibles y detectar situaciones de vulnerabilidad. Una vez obtenidos los datos, entonces se repartirá agua o se facilitará el acceso de las personas que lo necesiten al Centro de Acogida o, en caso de que sea necesario, a recursos habitacionales.

Otro aspecto a destacar es que durante el lunes y el martes el refugio climático permanecerá abierto. Para este último día y el miércoles hay alerta naranja para la Vega del Segura, por tanto, el Ayuntamiento ha informado que ampliará el tiempo de estancia en las instalaciones. Estará abierto para personas sin hogar de lunes a viernes -de 9.00 a 14.00 horas-.

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La concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, indica que la prioridad estos días es "proteger a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente a las altas temperaturas. Para ello se reforzará la atención en la calle con medidas como las mencionadas.