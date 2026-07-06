De proyecto clínico a referente odontológico en Murcia: la evolución de MAEX Vélez y Lozano
Hay proyectos que nacen con una idea clara y que, pese al paso de los años, mantienen intacta su esencia. Es el caso de MAEX Vélez y Lozano, una clínica que abrió sus puertas en Murcia en 2008 con un objetivo definido: ofrecer una odontología de excelencia basada en el rigor clínico, la cercanía y una atención personalizada.
Lo que comenzó como un proyecto clínico en Murcia hace casi dos décadas ha evolucionado hasta convertirse en una de las clínicas odontológicas de referencia de la Región.
Una nueva etapa de crecimiento y excelencia
El crecimiento experimentado por la clínica durante estos años ha ido acompañado de una constante evolución en sus procesos, instalaciones y equipo humano.
Actualmente, la clínica cuenta con un equipo multidisciplinar formado por 27 profesionales y unas instalaciones de aproximadamente 600 metros cuadrados que integran áreas específicas para implantología, ortodoncia, odontopediatría, estética dental, periodoncia o cirugía oral, entre otras áreas de trabajo.
Esta organización permite abordar cada caso desde una perspectiva global, favoreciendo la coordinación entre profesionales y ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de cada paciente.
La prevención como punto de partida
Aunque la odontología actual dispone de tratamientos cada vez más avanzados, en MAEX Vélez y Lozano siguen defendiendo una idea fundamental: la mejor intervención es aquella que puede evitarse.
Por ello, la prevención ocupa un lugar central dentro de su actividad asistencial. A través de programas específicos de seguimiento y mantenimiento, el equipo trabaja para anticiparse a la aparición de patologías y fomentar hábitos saludables desde edades tempranas.
Ese compromiso también se traslada a la labor divulgativa que realiza la clínica a través de sus canales digitales, con contenidos orientados a mejorar el conocimiento de la población sobre salud bucodental.
Sin embargo, la realidad clínica obliga en ocasiones a actuar cuando el problema ya está presente.
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Especialización, tecnología y atención integral
Uno de los elementos diferenciales de MAEX Vélez y Lozano es su capacidad para abordar tratamientos complejos desde un enfoque multidisciplinar, especialmente en áreas como implantología avanzada, cirugía oral, ortodoncia y estética dental.
El equipo trabaja con planificación digital, cirugía guiada por ordenador, radiología 3D, escáneres intraorales y microscopía aplicada a la endodoncia, tecnologías que permiten diagnósticos más precisos y tratamientos menos invasivos.
Su valor diferencial también está en la atención al paciente, con especial dedicación a la odontopediatría para niños con necesidades especiales, incluidos pacientes con TEA, síndrome de Down o TDAH.
Una nueva etapa junto a MAEX
Tras años de crecimiento sostenido, la clínica ha iniciado una nueva etapa bajo la marca MAEX, el sello de excelencia dental de DONTE GROUP.
Lejos de representar una ruptura con el pasado, esta integración se plantea como una evolución coherente con el camino recorrido hasta ahora.
La incorporación a MAEX permitirá reforzar los estándares asistenciales, potenciar el intercambio de conocimiento entre profesionales y seguir impulsando la innovación clínica, manteniendo al mismo tiempo la identidad que ha definido al proyecto desde sus inicios.
Con casi dos décadas de trayectoria, una sólida implantación en Murcia y una apuesta permanente por la excelencia clínica, MAEX Vélez y Lozano afronta esta nueva etapa con la misma filosofía que inspiró su nacimiento: poner al paciente en el centro de cada decisión.
Actualidad
Noticias
Una selección de contenidos publicados sobre MAEX Vélez y Lozano.
Infografía narrativa
De la esencia inicial a la excelencia clínica
Las declaraciones del doctor ordenan la evolución de la clínica en cuatro ideas: origen, crecimiento, prevención y nueva etapa junto a MAEX.
Perfil profesional
Licenciado en Odontología por la Universidad de Murcia con Premio Extraordinario de Licenciatura, autor del libro “Implantología para pacientes” y miembro de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), el Dr. García Vélez ha realizado a lo largo de su trayectoria más de 5.000 implantes dentales y ha desarrollado una dedicación exclusiva a la cirugía oral y la implantología.
Un proyecto clínico en Murcia con una idea clara: rigor, cercanía y atención personalizada.
Procesos cada vez más precisos, equipo multidisciplinar e instalaciones adaptadas al crecimiento.
Programas de mantenimiento para anticiparse a la enfermedad y fomentar buenos hábitos.
Apoyo profesional, intercambio de conocimiento e innovación clínica sin perder la esencia.
“Esta asociación nos permitirá seguir avanzando de forma ordenada y continuar ofreciendo la máxima calidad asistencial sin perder nuestros principios”.
Contacto
MAEX Vélez y Lozano
Clínica dental integral en Murcia, con atención personalizada, tecnología avanzada y un equipo multidisciplinar.
C/ Salvador de Madariaga, 5, Bajo
30009 Murcia
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- Martes 8:00–21:00
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Murcia