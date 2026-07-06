MAEX Vélez y Lozano

El crecimiento experimentado por la clínica durante estos años ha ido acompañado de una constante evolución en sus procesos, instalaciones y equipo humano.

Actualmente, la clínica cuenta con un equipo multidisciplinar formado por 27 profesionales y unas instalaciones de aproximadamente 600 metros cuadrados que integran áreas específicas para implantología, ortodoncia, odontopediatría, estética dental, periodoncia o cirugía oral, entre otras áreas de trabajo.

Esta organización permite abordar cada caso desde una perspectiva global, favoreciendo la coordinación entre profesionales y ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de cada paciente.