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Fuego

Un incendio forestal en El Bojal provoca la movilización de un helicóptero

Las llamas se han desarrollado en una parcela con una plantación de palmeras

Un helicóptero echa agua sobre un incendio en Beniaján

Un helicóptero echa agua sobre un incendio en Beniaján

Protección Civil de Murcia

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José Arrondo

Con la ola de calor la Región de Murcia se encuentra en constante alerta ante la posible proliferación de incendios forestales. Si bien en los últimos días no ha tenido lugar ninguno con una envergadura demasiado desproporcionado, lo habitual es que, prácticamente, a diario surgen fuegos en las distintas zonas del territorio al sureste de España.

En este caso el fuego se originó en la pedanía murciana de El Bojal. Concretamente, en una parcela con palmeras que se encuentra en las inmediaciones del cementerio de la pedanía murciana de Beniaján.

El incendio de El Bojal visto desde el helicóptero.

El incendio de El Bojal visto desde el helicóptero. / 112

De cara a sofocar el incendio, por la zona se ha visto a un helicóptero sobrevolando la zona y dejando caer agua sobre las llamas. Más allá de la unidad helitransportada, en el operativo se encuentran los bomberos, brigadas forestales terrestres.

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Según indicó el 112 en sus canales oficiales, la prioridad de los agentes que se encuentran sobre el terreno es controlar el perímetro del fuego y evitar que se propague.

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