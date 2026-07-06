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Educación

Los alumnos de Infantil del colegio Marinao Aroca de Murcia serán reubicados el próximo curso por obras

Serán trasladados al pabellón de Primaria y a seis aulas modulares mientras la Consejería realiza los trabajos en la zona del centro donde se han producido grietas y desprendimientos

Reunión del consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, con la dirección del colegio Mariano Aroca (Murcia) y el AMPA.

Reunión del consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, con la dirección del colegio Mariano Aroca (Murcia) y el AMPA. / CARM

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Alba Marqués

Alba Marqués

Los alumnos de Infantil del colegio Mariano Aroca de Murcia serán reubicados al inicio del próximo curso a otras zonas del centro con motivo de las obras de consolidación de la estructura de su pabellón, donde se han producido varios desprendimientos y se han detectado grietas.

Los estudiantes serán reubicados en espacios del pabellón de Primaria y en seis aulas modulares que se instalarán en el centro mientras continúen las obras, que ya se han iniciado y tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, según informa la Comunidad..

La Consejería de Educación y Formación Profesional invierte 450.000 euros en consolidar la estructura del pabellón de Infantil. El consejero, Víctor Marín, ha mantenido este lunes un encuentro con la dirección del centro y los representantes del AMPA, con el fin de informar sobre las obras y acordar con la comunidad educativa y con el Ayuntamiento de Murcia la distribución del alumnado de Infantil.

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En este sentido, Marín ha destacado que "desde el primer momento hemos actuado con rapidez para poner en marcha las obras de refuerzo del pabellón y garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa. Los alumnos de Infantil continuarán su actividad lectiva en septiembre con todas las garantías mientras se ejecutan los trabajos".

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