Educación
Los alumnos de Infantil del colegio Marinao Aroca de Murcia serán reubicados el próximo curso por obras
Serán trasladados al pabellón de Primaria y a seis aulas modulares mientras la Consejería realiza los trabajos en la zona del centro donde se han producido grietas y desprendimientos
Los alumnos de Infantil del colegio Mariano Aroca de Murcia serán reubicados al inicio del próximo curso a otras zonas del centro con motivo de las obras de consolidación de la estructura de su pabellón, donde se han producido varios desprendimientos y se han detectado grietas.
Los estudiantes serán reubicados en espacios del pabellón de Primaria y en seis aulas modulares que se instalarán en el centro mientras continúen las obras, que ya se han iniciado y tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, según informa la Comunidad..
La Consejería de Educación y Formación Profesional invierte 450.000 euros en consolidar la estructura del pabellón de Infantil. El consejero, Víctor Marín, ha mantenido este lunes un encuentro con la dirección del centro y los representantes del AMPA, con el fin de informar sobre las obras y acordar con la comunidad educativa y con el Ayuntamiento de Murcia la distribución del alumnado de Infantil.
En este sentido, Marín ha destacado que "desde el primer momento hemos actuado con rapidez para poner en marcha las obras de refuerzo del pabellón y garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa. Los alumnos de Infantil continuarán su actividad lectiva en septiembre con todas las garantías mientras se ejecutan los trabajos".
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