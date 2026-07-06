Más de 20 entidades sociales facilitarán el empleo en Murcia a personas en riesgo de exclusión

Un total de 24 entidades sociales facilitarán la entrada en el mercado laboral a personas en riesgo de exclusión para mejorar la empleabilidad en el municipio de Murcia durante el ejercicio 2026, mediante subvenciones públicas del Ayuntamiento de Murcia.

La convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, ha sido promovida por la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo que dirige Mercedes Bernabé, y cuya dotación es de 341.650,94 euros. Este montante lo podrán emplear las asociaciones en la realización de programas, proyectos y actividades de inserción laboral de las personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.

"Esta inversión representa una apuesta decidida por la colaboración entre la administración y las entidades sociales para ofrecer oportunidades reales de empleo a quienes más lo necesitan. Nuestro objetivo es seguir construyendo un municipio con más oportunidades, donde la formación, la orientación y el acompañamiento se conviertan en herramientas eficaces que permitan acceder al mercado laboral a quienes presentan dificultades para ello", señaló la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

Las líneas de actuación son las oportunidades, la formación, la orientación y el emprendimiento

Anticipo del 60% de la ayuda

Las subvenciones concedidas oscilan entre 4.286,96 euros y 15.000 euros, en función del alcance, duración y número de personas beneficiarias de cada proyecto. Además, las entidades recibirán un anticipo del 60% de la ayuda concedida, abonándose el 40% restante una vez justificada la ejecución completa de las actuaciones.

Las entidades beneficiarias que ejecutarán los distintos proyectos durante 2026 son Fundación Acción contra el Hambre, FAMDIF, CEOM, IDC, Fundación Laboral de la Construcción, Cruz Roja Española, YMCA, Cepaim, CETENMA, Columbares, Fundación Diagrama, Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral, Fundación ECCA, Proyecto Abraham, Federación Salud Mental Región de Murcia, ASPANPAL, Asociación Asperger Murcia, Proyecto Hombre, ASTRAPACE, AFES, Oblatas, ASSIDO, ASTEAMUR y ASTRADE.

Esta inversión afirma el Consistorio murciano que "se consolida como una herramienta esencial de colaboración público-social para combatir el desempleo, mejorar la cualificación profesional y favorecer la inclusión laboral de colectivos especialmente vulnerables", y se presenta en cuatro líneas de actuación para responder a las necesidades del mercado laboral: orientación, mediante acciones de información, asesoramiento, diagnóstico profesional, búsqueda activa de empleo e intermediación laboral; formación, con programas de cualificación, recualificación profesional y formación en alternancia, prestando especial atención a la reducción de la brecha digital; oportunidades de empleo, a través de actuaciones dirigidas a favorecer la contratación, el mantenimiento del empleo y la movilidad laboral; y emprendimiento, impulsando la creación de nuevas iniciativas empresariales, el trabajo autónomo y el fortalecimiento de la economía social.

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"El empleo es el principal instrumento de inclusión social y desarrollo personal. Gracias al trabajo que realizan estas entidades, muchas personas encuentran el apoyo, la formación y la orientación necesaria para incorporarse al mercado laboral. Desde el Ayuntamiento seguiremos fortaleciendo esta colaboración porque invertir en empleabilidad es invertir en el futuro de Murcia", finalizó Bernabé.