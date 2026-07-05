El Caserío de San Esteban en la pedanía murciana de Baños y Mendigo sella su conservación

La pedanía de Baños y Mendigo está un paso más cerca de recuperar el complejo patrimonial del Caserío de San Esteban de Mendigo, situado en Altaona Golf & Country, gracias a la aprobación inicial del Ayuntamiento de Murcia de un estudio de detalle. Este instrumento urbanístico, según el Consistorio, "permitirá preservar de forma integral" este espacio.

También detallan que esta herramienta supondrá la adaptación de la ordenación del Caserío a la realidad edificada y garantiza la compatibilidad de los usos previstos.

Este estudio de detalle llega tras la finalización de la rehabilitación de cuatro edificaciones catalogadas, entre ellas el Caserío, además de la ermita de esta zona, que permaneció más de diez años cerrada debido a los daños estructurales que presentaba. Por ello, una vez restaurada, tanto la fachada como el interior, el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, bendijo el templo, que además recuperaba a su patrona, la Virgen de las Nieves, el pasado mes de febrero.

Este documento amplía los usos previstos para recuperar dos edificios y un solar

Ahora, el Ayuntamiento amplía los usos previstos para el conjunto patrimonial, de la que la ermita forma parte, para permitir la recuperación de otras dos edificaciones y un solar que forman parte de este mismo conjunto.

Por un lado, explican que se asignan a estas dos edificaciones usos de la misma naturaleza que los ya existentes (comercial o de servicios). Por otro, se les aplican los mismos criterios de protección que se utilizaron en la rehabilitación del Caserío, aunque estas edificaciones anexas no estén catalogadas. Con ello, asegura el Ejecutivo local que "se pretende preservar la coherencia arquitectónica y paisajística del conjunto, garantizando una imagen unitaria y una integración armónica de todas las edificaciones".

Este documento, además, da cumplimiento a lo previsto en el Plan Especial ‘Mosa Golf Murcia’, que establecía la necesidad de redactar un estudio de detalle para compatibilizar los distintos usos permitidos, adaptar las normas urbanísticas a los edificios que ya existen, y garantizar la conservación del edificio catalogado del Caserío de San Esteban de Mendigo.

Plano del proyecto del nuevo estudio de detalle contemplado para el Caserío de San Esteban. / A.M.

Bien catalogado desde 1995

El Caserío de San Esteban de Mendigo se sitúa en una parcela de 17.082,50 m2 en la pedanía de Baños y Mendigo y está catalogado con grado 2 en el PGMO de Murcia y figura inscrito desde 1995 en el Catálogo de Bienes Inmuebles de la Región de Murcia, lo que acredita su valor histórico y arquitectónico.

Con la aprobación inicial del nuevo estudio de detalle, el Ayuntamiento asegura que "da un nuevo paso para garantizar la protección y recuperación de uno de los conjuntos históricos más singulares del municipio". No obstante, este documento aún tiene que ser sometido al correspondiente periodo de información pública para que pueda ser consultado y se presenten, en su caso, las alegaciones que se estimen oportunas.

La propuesta aprobada señala el Ayuntamiento que refuerza la protección del valor histórico del caserío. Además de garantizar la conservación de los edificios protegidos, también preserva otros inmuebles determinando aplicar en ellos los mismos criterios de intervención, estética tradicional del caserío labriego y de conservación de las fachadas y cubiertas originales que en las edificaciones protegidas para darle, precisamente, una mayor coherencia al conjunto.

De este modo, el estudio de detalle mantiene los perímetros construidos, así como las fachadas y cubiertas originales de estas edificaciones, limitando las actuaciones a los ajustes necesarios para mejorar su funcionalidad y hacer viable su recuperación y reutilización. Asimismo, se completa la ordenación de otras edificaciones y espacios del conjunto, garantizando que toda la intervención responda a unos mismos criterios de conservación patrimonial y de coherencia arquitectónica.