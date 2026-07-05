Verano en Murcia: conciertos, cine al aire libre y patrimonio con una programación de 150 actividades

Aunque muchos opten por veranear en la playa y abandonar durante julio y/o agosto la ciudad de Murcia, también existe una forma diferente de aprovechar el verano. Es por ello que desde el Ayuntamiento de Murcia se ha preparado una programación estival con más de 150 actividades, con ofertas culturales y de ocio tanto en el centro de la ciudad como en barrios y pedanías, además de una amplia red de recursos culturales y turísticos abiertos al público durante todo el verano.

El programa municipal despliega una amplia oferta que combina grandes conciertos, festivales internacionales, cine al aire libre, espectáculos familiares, actividades deportivas y de naturaleza, rutas patrimoniales, talleres, visitas guiadas, catas gastronómicas y propuestas culturales repartidas por todo el municipio, a las que se suman numerosos museos, exposiciones y espacios patrimoniales abiertos al público durante el verano.

Así, el Ayuntamiento de Murcia propone un verano marcado por la descentralización de actividades, incluyendo cultura, patrimonio, música y ocio al aire libre con una oferta pensada para todos los públicos.

La música toma el protagonismo con grandes conciertos y festivales

La programación musical concentrará buena parte de la oferta estival. Las Noches del Palmeral, en el emblemático espacio natural de Santiago y Zaraiche, celebra su séptima edición con 10 conciertos gratuitos que tendrán lugar todos los jueves y viernes de julio mientras, en el Barrio de El Carmen, la programación festiva incluye, los próximos días, los conciertos de Tennessee, La Década de tu Vida y la Agrupación Musical Virgen de la Fuensanta, además del espectáculo infantil "Jugar y Cantar", las retransmisiones en directo de las semifinales del Mundial de Fútbol y la tradicional procesión de la Virgen del Carmen, que recorrerá las calles del barrio el 16 de julio.

Además, del 15 al 17 de julio tendrá lugar la 58 edición del Festival Internacional del Folklore en el Mediterráneo, uno de los eventos culturales más emblemáticos del verano murciano.

La Plaza de Toros volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios de la temporada con el ciclo Murcia ON, que recibirá a artistas nacionales e internacionales como Alejandro Sanz, Rick Astley, OBK, The Jacksons y Boney M., Elvis Crespo, Carlos Rivera, Il Volo, ZZ Top, Chayanne y Yandel.

A esta programación se suma una nueva edición de Las Noches del Malecón, que continuará durante todo julio con actuaciones de Rufus Wainwright, Nicky Jam, El Kanka, Suede, Juan Luis Guerra y El Mató a un Policía Motorizado, entre otros.

Cine, patrimonio y cultura durante todo el verano

El Cine de Verano, organizado por el Ayuntamiento de Murcia junto a la Filmoteca Regional, ofrece este verano 27 noches de proyecciones gratuitas en el Auditorio Parque Fofó hasta finales de agosto. La programación recorre grandes clásicos y títulos familiares con ciclos dedicados a Spielberg, Woody Allen, Alfred Hitchcock, Billy Wilder, el universo DC, Robin Williams o la comedia clásica, además de películas como Parque Jurásico, Grease, Tiburón, Superman, Terminator, Charlie y la fábrica de chocolate, Pesadilla antes de Navidad o La historia interminable.

La programación cultural se completa con una intensa actividad en la red municipal de museos. El Museo de la Ciencia y el Agua ofrecerá sesiones diarias de planetario, talleres familiares sobre la tortuga boba, visitas para escuelas de verano, la nueva producción audiovisual "3CLIPSE" y la exposición "Eclipses de Sol, espectacular coincidencia".

El Museo de la Ciudad mantendrá abierta la exposición dedicada a Miguel Valverde, además de la muestra temporal del espacio "Hoy Enseñamos..." y acogerá el Seminario de Folklore y Etnografía del Festival del Mediterráneo.

El Museo Ramón Gaya permitirá durante todo el verano dibujar libremente en sus salas, descubrir una selección bibliográfica sobre el pintor y recorrer tanto su colección permanente como las exposiciones temporales dedicadas a Cristino de Vera y al propio Ramón Gaya.

También permanecerán abiertos al público el Palacio Almudí, con la exposición de la colección Jiménez Godoy; el Cuartel de Artillería, con la muestra Poner el cuerpo. Accionar el alma; la Cárcel Vieja, que mantendrá durante todo el verano exposiciones, instalaciones sonoras y ciclos de cine contemporáneo como Materia Interior, de Jaume Plensa, o The Flower of Mars, del italiano Alessandro Sciaraffa.

Además, Archivo Municipal mantiene la exposición dedicada a los pasaportes del siglo XIX y visitas guiadas durante julio; así como la exposición Costumbrismo y folclore en los fondos municipales en Glorieta Uno.

A ello se suman los Centros de Visitantes de San Antonio, La Luz, Monteagudo y Madina Mursiya, que permanecerán abiertos durante todo el verano como recursos turísticos y patrimoniales, además de las visitas al programa Fortalezas del Rey Lobo, con recorridos didácticos al atardecer todos los sábados de julio.

La oferta gastronómica llegará de la mano del programa Cómete Murcia, que celebrará dos catas en el Centro de Visitantes de La Luz durante julio.

Deporte, naturaleza y ocio familiar

El programa municipal REDES Juventud desarrolla durante todo julio una intensa agenda de actividades al aire libre dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años. El calendario incluye barranquismo, rafting, paddle surf, kayak, snorkel, senderismo, vías ferratas, campamentos con pernocta, vivacs, navegación a vela ligera y rutas por espacios naturales de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana, con cerca de una veintena de convocatorias distribuidas a lo largo del mes.

El verano se completa con la apertura de la red municipal de 11 piscinas de verano, encabezada por Murcia Parque y las instalaciones de La Ñora, Sangonera la Verde, Sangonera la Seca, Alquerías, Rincón de Seca, El Raal, Corvera, Aljucer, Puente Tocinos y El Palmar, que ampliarán horarios durante fines de semana y festivos para facilitar el acceso de vecinos y visitantes.