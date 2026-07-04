Los vecinos de la pedanía murciana de El Palmar estrenan una nueva zona deportiva al aire libre

Los vecinos de la pedanía murciana de El Palmar incorporan una nueva zona deportiva al aire libre a su localidad, tras la finalización de las obras del Jardín de la Paloma llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Murcia con el objetivo de que se convierta en un punto de encuentro vecinal tanto para la práctica deportiva al aire libre, como para área de descanso y disfrute.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, junto con la presidenta de la Junta Municipal, Verónica Sánchez, han visitado el parque que, tras su remodelación a cargo del Plan de Pedanías y Barrios Periféricos de la CARM, incluye una nueva pista deportiva de varios deportes de pelota, y una zona de actividad física adaptada a diferentes edades, tanto para calistenia como equipos de gerontogimnasia, además de renovar los equipamientos para crear un espacio accesible y funcional. La obra tuvo una inversión total de 57.106,14 euros.

Como elemento principal destaca la mini pista deportiva multifuncional de 128 metros cuadrados de hormigón para uso deportivo en la se ha instalado una portería con canasta integrada, un frontal de streetball-futsal y una red de protección perimetral de 38 metros lineales que garantizará la seguridad de los usuarios.

La pista deportiva del Jardín de la Paloma de El Palmar. / A.M.

También se ha habilitado una nueva zona de ejercicio al aire libre con equipamientos destinados tanto a jóvenes como a personas mayores. Este espacio cuenta ahora con barras paralelas de calistenia; una instalación deportiva de entrenamiento tipo 'street workout' con seis barras; un banco doble con pedales, y otro banco doble con bicicleta de brazos para la realización de ejercicios de gerontogimnasia y envejecimiento activo.

Asimismo, a esta zona informa el Consistorio murciano, que se le ha dotado de nuevo pavimento continuo de caucho reciclado, en el área de equipamientos deportivos y biosaludables, con el objeto de mejorar la seguridad, accesibilidad y minimizar posibles impactos.

Por último, se han sustituido los antiguos juegos infantiles con un nuevo balancín y tobogán, y con el cambio completo de los pavimentos y equipamientos existentes para ofrecer a los vecinos unas instalaciones modernas, seguras y accesibles. La actuación se ha completado con la adecuación de las zonas ajardinadas y la instalación de nueva cartelería informativa con normas de uso, recomendaciones de edad y teléfonos de emergencia.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, destacó que "con este proyecto se ha transformado el Jardín La Paloma en un punto de encuentro moderno y atractivo para toda la ciudadanía, dando respuesta a las necesidades de nuestras pedanías y ofreciendo espacios públicos de calidad para los vecinos, creando infraestructuras que fomentan hábitos de vida saludables, la práctica deportiva y la convivencia entre vecinos".