Antonio Campillo ya tiene su propio jardín en la pedanía murciana de Era Alta

El escultor murciano Antonio Campillo Párraga da desde este sábado nombre a un jardín de Era Alta, la pedanía en la que nació el 29 de junio de 1926. El Ayuntamiento de Murcia ha inaugurado el nuevo Jardín Antonio Campillo Párraga, situado junto al camino Viejo del Badén, coincidiendo con el centenario del nacimiento del artista.

Durante el acto se descubrió un busto del escultor sobre un pedestal con una placa conmemorativa que recuerda su figura y su vinculación con Era Alta. Al homenaje asistieron representantes de la Junta Municipal, familiares del artista, vecinos, el presidente de la Fundación Antonio Campillo, Luis Miguel García de Andrés, y el mecenas Pérez Ferrá, quien ha custodiado parte de la obra del escultor y ha contribuido a preservar su legado.

Familiares del escultor y autoridades posan en el acto de conmemoración. / Juan Carlos Caval

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, destacó que con este reconocimiento «Era Alta devuelve a uno de sus vecinos más ilustres una parte del cariño y el reconocimiento que merece», y señaló que el nuevo jardín permitirá que las futuras generaciones conozcan y recuerden la trayectoria del escultor.

Nacido en Era Alta en 1926, Antonio Campillo se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Murcia y en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. A lo largo de su carrera obtuvo en dos ocasiones el premio Francisco Salzillo y fue miembro fundador de la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca. Buena parte de su obra se conserva en el Museo Antonio Campillo de Ceutí y en distintos espacios públicos de España y del extranjero.