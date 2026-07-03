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Técnicos revisarán in situ la inscripción falangista de la Catedral de Murcia para decidir cómo eliminarla

La Consejería de Cultura confirma que expertos del Centro de Restauración visitarán el templo de Belluga y escogerán "el procedimiento más seguro" para borrar la frase sobre José Antonio

Inscripción falangista en la Catedral de Murcia.

Inscripción falangista en la Catedral de Murcia. / Juan Carlos Caval

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Ana Lucas

Ana Lucas

Técnicos del Centro de Restauración de la Región se desplazarán a la Catedral de Murcia para revisar la inscripción de ‘Primo de Rivera, ¡presente!’ que hay, grabada en piedra, en el templo, y que ha sido incorporada al catálogo de símbolos contrarios a la Memoria Democrática.

Así lo confirmaron a este diario fuentes de la Consejería de Cultura, que precisaron que «la Dirección General de Patrimonio Cultural ha solicitado un informe al Centro de Restauración de la Región de Murcia para que evalúe in situ cuál es el método más adecuado para la eliminación de la inscripción». Lo harán, subrayaron desde el organismo que dirige Carmen Conesa, «garantizando en todo momento la correcta conservación del bien patrimonial».

Y es que la Catedral de Murcia cuenta con la distinción de Bien de Interés Cultural (BIC), una figura legal que implica una salvaguarda integral del monumento de Belluga, de sus bienes muebles y del entorno que lo rodea, en el corazón del casco histórico de la ciudad. Esto es: no se puede actuar a la ligera sobre sus muros para borrar la consigna dedicada al fundador de la Falange.

De ahí la importancia del papel de los expertos que saben cómo ‘tocar’ la piedra sin dañarla. Desde Cultura hicieron hincapié en que «esta valoración técnica resulta necesaria, ya que en otras intervenciones realizadas en distintos puntos de España los sistemas empleados no han ofrecido los resultados deseables e incluso han provocado afecciones sobre el soporte pétreo».

Para que en el templo que hay junto al Palacio Episcopal no pase lo mismo, antes de hacer nada se redactará el documento por parte de los especialistas que se movilizarán a la fachada que da a la Plaza de la Cruz. «Una vez emitido el informe y determinado el procedimiento más seguro y adecuado, se programará la actuación dentro del plazo establecido», detallaron desde Cultura.

Noticias relacionadas y más

Diferentes asociaciones vinculadas a la memoria histórica, así como particulares, llevaban años pidiendo que estas letras en referencia al hijo del dictador Miguel Primo de Rivera fuesen eliminadas. Ahora el Gobierno central ha movido ficha y la frase se tendrá que quitar en tres meses como máximo.

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