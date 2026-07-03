Zonas verdes
La pedanía murciana de La Raya quedará conectada al río Segura con un nuevo jardín
La Junta de Gobierno aprobó la adquisición de dos nuevos terrenos que unirá el núcleo urbano a la mota derecha del río
La pedanía murciana de La Raya tendrá un nuevo jardín público que conectará el núcleo urbano de la localidad al río Segura. Este anuncio llega tras la aprobación en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia la adquisición de dos parcelas de más de 2.650 m2, con una inversión de 65.000 euros.
Con esta adquisición, indica el Consistorio que da el primer paso para dotar a la pedanía de un nuevo espacio verde destinado al ocio, la convivencia y el disfrute para todas las edades. Además, añaden que este proyecto viene a dar respuesta a una demanda histórica de la Junta Municipal y los vecinos, creando un entorno seguro para el tránsito diario de familias y escolares.
La ubicación de las parcelas, situadas junto al río Segura y próximas a una zona verde y un área de juegos infantiles ya existentes, informan que permitirá crear un espacio público de mayor dimensión y continuidad, favoreciendo además una conexión verde entre el núcleo urbano de La Raya y la mota del río.
Este nuevo jardín se contempla en unos terrenos ubicados estratégicamente al final de la calle Los Ángeles (entorno del Carril Devotos y Barrio Aristones), lindando directamente por el norte con el río Segura, por lo que ofrecerá una salida natural y peatonal hacia el entorno del río.
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