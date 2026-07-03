Murcia incorpora 15 nuevas escuelas de verano y oferta 3.500 plazas en actividades infantiles

Murcia amplía su oferta de escuelas de verano en 15 nuevos establecimientos, que hacen un total de 97 centros disponibles para los niños, niñas y adolescentes del municipio para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha dado cuenta de la oferta de recursos, que incluye 97 escuelas de verano con 2.500 plazas, así como 112 plazas de campamentos y 900 en los Centros de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar.

En conjunto, las escuelas ofertan 2.500 plazas para menores de entre 3 y 17 años, incluidas aquellas que desarrolla el Ayuntamiento en colaboración con la Fundación la Caixa enmarcadas en el programa Caixa Proinfancia, a las que se suman las plazas de campamentos y de los centros de conciliación.

Este miércoles, 1 de julio, ha comenzado la programación de las 97 Escuelas de Verano, mientras los Centros de Conciliación comenzaron su oferta el pasado 23 de junio.

La organización de estas actividades, según el Consistorio murciano, implica la coordinación de distintas áreas municipales, como son Servicios Sociales, Educación, Cultura, Juventud, Deportes y Salud. Así, la programación se desarrollará en 50 centros educativos, 9 centros culturales y 3 centros juveniles, además de contar con el apoyo de 7 comedores escolares, 8 piscinas municipales y otras instalaciones municipales donde se celebrarán talleres, excursiones, actividades deportivas, visitas culturales y juegos al aire libre.

Entre las principales novedades de esta edición figura el refuerzo de la atención a la discapacidad. Para ello, el Área de Servicios Sociales ha promovido una acción formativa específica en la que han participado 30 profesionales pertenecientes a 12 entidades que gestionarán escuelas de verano, con la colaboración de Talentismo, Assido, Amaim, Plena Inclusión y ONCE. Además, varias de estas entidades participarán directamente en talleres y actividades dirigidas a los menores.

Asimismo, el programa incorpora un sistema de ayudas económicas individuales destinado a menores en situación de especial vulnerabilidad para facilitar el acceso a las actividades de verano y cubrir necesidades relacionadas con la alimentación, el material o el transporte.

Campamentos en el Mar Menor

Por otra parte, la concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos ha puesto en marcha este verano cuatro campamentos, con 50 plazas cada uno, dirigidos a jóvenes de 13 a 17 años, en distintos entornos naturales como Los Alcázares, Sierra de Guadarrama y Coto Ríos (Jaén).

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Además, la concejalía de Educación confirma que ha ampliado un 60% con respecto al año pasado las plazas ofertadas en los campamentos escolares, dirigidas a niños de 3º a 6º de Educación Primaria. En concreto, hasta 240 menores disfrutan durante este verano de distintas alternativas en el Mar Menor y en Letur (Albacete).