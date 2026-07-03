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Cerca de 60 nuevos agentes reforzarán los puestos de mando de la Policía Local de Murcia

En el conjunto de los últimos procesos selectivos se han incorporado 58 personas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2018, 2019 y 2020

Archivo - Dos agentes de la Policía Local de Murcia

Archivo - Dos agentes de la Policía Local de Murcia / AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

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Santiago Ramón Torres

Santiago Ramón Torres

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado las convocatorias de concurso-oposición para la provisión, mediante promoción interna, de 59 plazas de mando de la Policía Local, una actuación que destacan que "permitirá reforzar la estructura organizativa del cuerpo y seguir mejorando la prestación del servicio público de seguridad ciudadana".

En concreto, las convocatorias contemplan tres plazas de comisario principal, siete plazas de comisario, doce plazas de inspector, además de una plaza de inspector mediante promoción mixta, y treinta y seis plazas de subinspector, correspondientes a las distintas Ofertas de Empleo Público aprobadas entre los años 2024 y 2026.

El Consistorio destaca que en el conjunto de los últimos procesos selectivos se han incorporado 58 agentes correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2018, 2019 y 2020; 15 subinspectores procedentes de las Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2020; 3 inspectores de las Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2020; y otros 58 agentes pertenecientes a las Ofertas de Empleo Público de 2021, 2022 y 2023, lo que "consolida el mayor refuerzo de personal experimentado por la Policía Local de Murcia en los últimos años".

A ello, indican que se suma la creación de nuevas unidades especializadas, como la Unidad de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), integrada por 12 agentes, que permite reforzar la vigilancia en zonas peatonales y espacios de difícil acceso, mejorando la presencia policial y la capacidad de actuación en entornos urbanos con características específicas.

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Asimismo, explican que el Ayuntamiento también ha ampliado los medios logísticos de la Policía Local con la incorporación de cuatro nuevos furgones destinados al Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) y otros dos para el servicio general, reforzando así la capacidad operativa del cuerpo tanto en intervenciones especiales como en los distintos dispositivos de seguridad.

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