Vox Murcia propone la creación de un cuartel de la Policía Local en el barrio de El Carmen

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia solicitará en el próximo pleno ordinario la creación de un cuartel de la Policía Local en el barrio de El Carmen, según ha informado la formación política en un comunicado.

La petición se produce tras la cesión, por parte del Consistorio, de una parcela municipal de 6.000 metros cuadrados en Santiago el Mayor para acoger la Comisaría de Distrito de Murcia-El Carmen de la Policía Nacional, ubicada hasta ahora en la plaza de la Industria.

El concejal de Vox, Fernando Sánchez Parra, ha reprochado este jueves la gestión de los equipos de gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista, a los que ha acusado de haber "abandonado a los carmelitanos y degradado al barrio en todos los aspectos".

El edil ha manifestado que "el socialismo traslada a los garantes de nuestra protección y seguridad fuera del barrio", al tiempo que ha insistido en que "detrás de cada robo, cada paliza, cada tirón en el cuello y cada escándalo hay un sufrimiento y responsables políticos".

Asimismo, ha criticado la evolución de la seguridad en el municipio al asegurar que "en la última década han convertido las calles, los parques y los comercios en auténticos desconocidos", un escenario ante el cual ha rechazado lo que considera un "negacionismo de la inseguridad y sus causas".

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En este sentido, Sánchez Parra ha reclamado que "se cambien de manera radical las políticas de fronteras abiertas" para frenar la delincuencia, porque, según sus palabras, de lo contrario, "todos los barrios estarán envueltos en crímenes".