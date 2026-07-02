Política
El socialista Ginés Ruiz confirma su candidatura para optar a alcaldía de Murcia en 2027
Por el momento, ningún otro dirigente ha manifestado su intención de presentarse a las primarias
EFE
Tras el anuncio de la candidatura de Rebeca Pérez como candidata del Partido Popular a las elecciones municipales de Murcia en 2027, Ginés Ruiz, portavoz municipal del PSOE en Murcia, ha movido ficha y también ha confirmado su intención de ocupar la alcaldía de la capital, presentando su precandidatura este mismo jueves.
Riuz ha señalado en rueda de prensa que presenta su candidatura con el objetivo de impulsar un nuevo modelo de acuda en el que los representantes políticos centren sus esfuerzos en "hacer el día a día de los ciudadanos más fácil".
Desde que es concejal del ayuntamiento, ha asegurado, ha podido "comprobar día a día el inmovilismo" al que el Gobierno local del PP "tiene sometido el municipio", sin propiciar grandes transformaciones en las últimas décadas, con los principales contratos vencidos y "notables carencias" en los servicios públicos.
Para su proyecto, Ruiz buscará impulsar un municipio "equilibrado territorialmente, en el que los servicios no dependan del código postal", que cuide de la infancia, propicie el acceso a la vivienda y cuente con un transporte público de calidad.
"Estamos convencidos de que Murcia puede ser mucho mejor de lo que es, y puede afrontar los retos del futuro con más ilusión y garantía de lo que se hace hoy en día", ha resumido.
Hasta las 12 del mediodía de mañana está abierto el plazo para presentar las pre candidaturas socialistas a la alcaldía, por lo que si se registra alguna otra, el partido deberá celebrar un proceso de primarias.
Si la de Ruiz es la única pre candidatura registrada, será proclamado automáticamente como candidato socialista a la alcaldía de la capital.
Por el momento, ningún otro dirigente ha manifestado su intención de presentarse y Ruiz ha señalado que ha recibido el apoyo generalizado del partido para optar a este cargo.
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