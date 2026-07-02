La sala de estudios 24 horas de Zarandona en Murcia duplica los puestos para usuarios

La sala de estudios 24 horas de Zarandona duplica su capacidad pasando así a tener 70 puestos. Esto supone según el Ayuntamiento de Murcia un incremento del 94,4% de su capacidad inicial para dar respuesta a la alta demanda. La actuación llevada a cabo ha supuesto una ampliación 34 nuevas plazas, con lo que el Gobierno local afirma que consigue el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los estudiantes y evitar el "lleno técnico" que suele registrar el espacio en épocas de exámenes.

La sala, ubicada en la calle Jesús Hernández Conesa, número 7, se encuentra integrada dentro del Centro de Atención a la Primera Infancia para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar. Fue inaugurada por el alcalde José Ballesta el 9 de octubre de 2025 y cuenta con una superficie de 120 metros cuadrados. El servicio está operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante un sistema de acceso con tarjeta electrónica.

Los trabajos de ampliación detalla el Consistorio que han dotado a la sala de nuevo mobiliario para mejorar la comodidad, la funcionalidad y la capacidad del espacio. En concreto, la ampliación ha incluido la instalación de dos grandes conjuntos de mesas de estudio, diez mesas lineales equipadas con tomas de corriente, 34 nuevas sillas y la correspondiente numeración de los puestos.

Además, el espacio cuenta con acceso independiente, climatización, aislamiento acústico, aseos adaptados y sistemas de seguridad y control de accesos. Actualmente, indica el Ayuntamiento que se encuentra pendiente la instalación de las luminarias individuales en las nuevas mesas; no obstante, "la sala dispone de iluminación general plenamente operativa, por lo que los nuevos puestos pueden utilizarse con total normalidad", aseguran.

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También, explican que desde su inauguración, se han expedido 325 tarjetas de usuarios que han elegido Zarandona como primera opción, en una zona cuyo potencial de usuarios asciende a 32.000. Con esta ampliación, Zarandona se convierte en la quinta sala de la red en número de puestos, por detrás de Ronda Sur, Beniaján, El Raal y al mismo nivel que Alquerías.