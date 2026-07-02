Cultura
Los estudiantes de la Universidad de Murcia explorarán el tercer recinto del Castillejo de Monteagudo
Los voluntarios trabajarán en dos turnos este mes desarrollando tareas como la recogida de muestras en el cerro de subida al Palacio Ibn Mardanís
Los estudiantes de la Universidad de Murcia podrán volver a participar en la excavación arqueológica del Castillejo de Monteagudo, mediante un programa de voluntariado de la UMU en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia. Esta investigación se llevará a cabo en el tercer recinto de la fortaleza y se desarrollará en dos turnos este mes, en concreto, será del 6 al 17 de julio y del 20 al 31 de julio.
Los voluntarios que también podrán ser aficionados al patrimonio cultural trabajarán siempre acompañados por los técnicos municipales. Será de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 horas, y las inscripciones para ocupar las plazas libres hasta completar las 25 por turno se pueden realizar a través de la Universidad de Murcia y de eventosmurcia.es.
Con esta nueva campaña el Ayuntamiento de Murcia indica que continúa profundizando en el estudio del patrimonio andalusí del conjunto monumental de Las Fortalezas del Rey Lobo. Para ello, los trabajos se van a centrar en la localización, identificación y estudio de las estructuras recientemente descubiertas que conforman el Tercer Recinto del Castillejo, entre ellas las dos torres situadas junto al actual camino de acceso al monumento y varios tramos de muralla localizados en la ladera del cerro de la subida al Palacio Ibn Mardanís, lo que supone trabajar en una zona más inferior que el pasado año.
La intervención señalan que permitirá definir estos elementos mediante una excavación arqueológica en extensión, aplicando la metodología científica y los sistemas de registro establecidos por la normativa regional en materia de patrimonio.
Entre otras tareas que los voluntarios realizarán se incluye la localización de restos de interés, el uso de sistemas de registro como diarios de excavación, fichas estratigráficas y recogida de muestras, así como el manejo de técnicas de documentación gráfica mediante planimetrías, fotogrametrías, geolocalización y fotografía arqueológica con tecnología avanzada como GPS, drones o cámaras especializadas. Además, apoyarán en la limpieza, inventariado y embalaje de materiales hallados, en la atención a visitas ciudadanas al yacimiento y en el aprendizaje de técnicas de conservación preventiva del patrimonio arqueológico.
Este programa de voluntariado, al que también pueden sumarse estudiantes de otras comunidades autónomas, explica el Ayuntamiento que les permitirá familiarizarse en el manejo de las herramientas más utilizadas actualmente en arqueología conociendo cómo es una excavación arqueológica en todos sus aspectos, desde la gestión administrativa del proceso hasta su metodología y conservación.
El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, destacó que "este programa se ha consolidado como una oportunidad única para acercar la investigación arqueológica a la ciudadanía, formar a nuevos profesionales y seguir avanzando en el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio histórico de Murcia".
Este voluntariado podrá obtener el reconocimiento de 2 créditos CRAU para estudiantes de grado de la Universidad de Murcia y recibirá la correspondiente certificación de participación tanto por parte de la UMU como del Ayuntamiento de Murcia.
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