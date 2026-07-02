Arrancan los conciertos en El Palmeral de Santiago y Zaraiche en Murcia

El Palmeral de Zaraíche acoge de nuevo mañana, 2 de julio, una nueva edición de "Las Noches del Palmeral", el ciclo cultural que transforma este singular enclave natural en uno de los principales escenarios del verano murciano. La séptima edición ofrecerá un total de 10 conciertos gratuitos, todos los jueves y viernes del mes de julio, en la propuesta más ambiciosa hasta la fecha.

El ciclo, organizado por la Junta Municipal de Santiago y Zaraíche, con la colaboración de las concejalías de Pedanías y Vertebración Territorial y de Cultura e Identidad. Según indica el Ayuntamiento de Murcia, se ha consolidado como una de las citas culturales de referencia del verano gracias a un formato que acerca la música a uno de los espacios más emblemáticos de la huerta de Murcia.

Así, la programación arrancará este 2 de julio, con la actuación del grupo murciano Río Rosa, primera de las cinco propuestas dedicadas al talento joven y emergente de la Región de Murcia. El ciclo se prolongará hasta el 31 de julio, con la Asociación Etnográfica La Hijuela, que pondrá el broche final a una edición que será la más amplia de su historia.

Las actuaciones comenzarán a las 21:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo, y mantendrán el formato acústico y la iluminación de baja intensidad que caracteriza al ciclo, favoreciendo una experiencia respetuosa con el entorno natural del palmeral.

Como en ediciones anteriores, los jueves estarán dedicados a los artistas emergentes de la Región de Murcia, mientras que los viernes tendrán como protagonistas la música de raíz tradicional y el folclore murciano. El público podrá disfrutar de propuestas que abarcan desde el soul, el góspel y los ritmos latinos hasta la música tradicional de la huerta.

Desde su creación en 2020, el ciclo ha mantenido el objetivo de apoyar al sector cultural murciano y poner en valor uno de los espacios naturales más singulares del municipio. Año tras año ha ido ampliando su programación sin renunciar a su identidad, convirtiéndose en una de las iniciativas culturales más reconocibles del verano.

El Palmeral de Zaraíche ofrece un enclave privilegiado para disfrutar de la música al aire libre, rodeado por el sonido del agua que discurre por las acequias y brazales de la huerta y por cerca de 700 palmeras datileras, algunas con más de dos siglos de antigüedad. Con una superficie superior a los 9.000 metros cuadrados, este espacio forma parte del Catálogo de Árboles Históricos y Monumentales de Murcia y de la Ruta de los Palmerales del Sureste Español y Norte de África.