Murcia baña con agua a sus árboles centenarios para protegerlos del calor extremo

Al igual que cualquier habitante de la ciudad de Murcia sufre el duro calor de verano, sus árboles y fauna tampoco se libran de ello, y es por ello que el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, ha activado un dispositivo especial para proteger los árboles monumentales del municipio frente a las altas temperaturas del verano. La prioridad de este operativo es reforzar la seguridad de las personas que diariamente transitan y disfrutan de los jardines y espacios públicos de la ciudad, al tiempo que se preserva un patrimonio arbóreo único que forma parte de la identidad de Murcia.

Durante los episodios de calor extremo, los árboles centenarios de gran porte pueden sufrir un importante estrés hídrico que afecta a su estabilidad fisiológica. Los tratamientos preventivos que desarrolla el Ayuntamiento contribuyen a reducir el riesgo de aparición de grietas y de desprendimientos asociados a estas situaciones, garantizando las mejores condiciones de conservación de estos ejemplares y reforzando la seguridad de vecinos y visitantes.

Una de las actuaciones más singulares se desarrolla en los históricos ficus del Jardín de Floridablanca, donde se aplican tratamientos de hidratación mediante cañones capaces de proyectar agua a más de veinte metros de altura. Estas "duchas gigantes" permiten refrescar tanto la copa como la base del árbol, favoreciendo su hidratación y ayudando a reducir el estrés térmico durante los meses de mayor calor.

Los trabajos comienzan habitualmente durante la primera quincena de junio. En una primera fase se realizan tres veces por semana y, conforme aumentan las temperaturas diurnas y nocturnas, la frecuencia puede llegar a ser diaria, siempre en función del estado fisiológico de los árboles. Cada intervención requiere alrededor de tres horas de trabajo y se realiza con el Jardín de Floridablanca cerrado al público por motivos de seguridad.

"La prioridad es proteger a las personas. Estos tratamientos preventivos ayudan a mantener la estabilidad de los árboles monumentales durante los episodios de calor extremo, reduciendo el riesgo de incidencias y garantizando que miles de ciudadanos puedan seguir disfrutando de nuestros jardines y espacios verdes con las máximas condiciones de seguridad", ha destacado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Tecnología adaptada a cada ejemplar

La estrategia municipal se adapta a las necesidades de cada árbol. En los ficus situados en Santo Domingo, el Hospital Reina Sofía y el Cuartel de Artillería se utilizan sistemas de nebulización que incrementan la humedad en el interior de la copa mediante una pulverización controlada de agua.

Por su parte, el magnolio de la plaza Díez de Revenga dispone de un sistema específico de irrigación a través del tronco, implantado para compensar la mayor sensibilidad de esta especie a las condiciones de calor y baja humedad propias del verano murciano.

Estas actuaciones se complementan con un sistema de riego inteligente implantado en todos los ficus monumentales del municipio. La red utiliza sensores de humedad del suelo, estaciones meteorológicas y sistemas automatizados que ajustan el aporte de agua en función de variables como la temperatura ambiente, la humedad del terreno, la humedad foliar o las condiciones específicas de cada emplazamiento.

En el caso de los ficus del Jardín de Floridablanca, este sistema proporciona diariamente alrededor de 200 litros de agua por ejemplar, garantizando unas condiciones óptimas para su conservación incluso durante los periodos de mayor estrés climático.

Plan Foresta: Una estrategia para la Murcia del futuro

La protección de los árboles monumentales forma parte de una estrategia mucho más amplia de renaturalización urbana impulsada por el Ayuntamiento. A través del Plan Foresta ya se han plantado más de 37.000 árboles en todo el municipio, consolidando uno de los mayores programas de incremento del patrimonio verde desarrollados por una ciudad española en los últimos años.

Este plan combina la conservación del arbolado histórico con la creación de nuevas masas arbóreas para ampliar las zonas de sombra, mejorar la biodiversidad, incrementar la calidad ambiental, reducir la temperatura urbana y avanzar hacia una ciudad cada vez más saludable, sostenible y preparada para afrontar los efectos del cambio climático.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento continúa ampliando y reforzando la conservación del patrimonio verde mediante soluciones innovadoras y una gestión adaptada a las necesidades de cada especie, incorporando tecnología y criterios técnicos para proteger los árboles de la ciudad frente a las altas temperaturas.