José Ramón Guerrero Bernabé, reelegido Hermano Mayor de la Hermandad del Rescate de Murcia

La Hermandad de Esclavos de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Esperanza de la ciudad de Murcia celebró ayer el proceso electoral para la elección de Hermano Mayor, del que ha resultado reelegido José Ramón Guerrero Bernabé. Tras el escrutinio de los votos emitidos, la candidatura de José Ramón Guerrero Bernabé obtuvo el respaldo mayoritario de los hermanos con derecho a voto, registrándose un total de 70 votos a favor y 2 votos en blanco.

Los orígenes de esta Hermandad se remontan al mes de junio del año 1941. Sobre esa fecha ya se tiene constancia documental de la organización de algunos fieles devotos del Cristo del Rescate o “Cristo de las Manos Atadas”, como popularmente se le llamaba por entonces a la Imagen, en la Parroquia de San Juan Bautista de Murcia, con el fin de constituirse en Asociación Pública de Fieles. Dicha Asociación, no era sino el fruto de una devoción histórica que por la citada Imagen se profesaba en Murcia desde el siglo XVII, cuando el Cristo se encontraba enclaustrado en el Convento de los Trinitarios. Devoción que se vio desbordada, más si cabe, cuando se produce la exclaustración de la Imagen a mediados del Siglo XIX, y es cedida a la Iglesia de San Juan Bautista, en donde se la venera desde entonces.

La Hermandad expresa su agradecimiento a todos los hermanos que han participado en esta jornada electoral, poniendo de manifiesto, una vez más, su compromiso con la vida y el futuro de nuestra corporación. Asimismo, Guerrero Bernabé agradece la confianza depositada nuevamente en su persona y espera tener un mandato fructífero, guiado por el servicio, el compromiso y la devoción a los Sagrados Titulares de la cofradía.