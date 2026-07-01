Los Bomberos de Murcia se unen en una ONG para ayudar a Venezuela en su primera misión

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado esta mañana la ONG Bomberos por Bomberos, una entidad sin ánimo de lucro, formada en su mayoría por bomberos municipales de Murcia, que trabaja ya en la identificación de necesidades y en la recaudación de fondos para intervenir en una segunda fase de la respuesta al terremoto que ha devastado diversas zonas de Venezuela.

Las actuaciones que tienen previstas realizar en Venezuela se centrarán en labores esenciales para la recuperación de las zonas afectadas, como el abastecimiento y la potabilización de agua, el apuntalamiento de estructuras prioritarias por su utilidad para la población y otras intervenciones de apoyo a los servicios de emergencia locales.

A pesar de haber iniciado su actividad este año, la entidad cuenta con 70 integrantes, varios de ellos con una amplia experiencia en intervenciones internacionales ante desastres naturales y emergencias humanitarias, según informa el Consistorio murciano.

Antes del terremoto que ha golpeado Venezuela, la organización ya trabajaba en la puesta en marcha de diversos proyectos de cooperación y desarrollo en Perú, Chile, Ucrania y Senegal. Sin embargo, la magnitud de esta catástrofe ha llevado a redirigir de forma prioritaria sus recursos y esfuerzos hacia la respuesta a esta emergencia.

La organización sin ánimo de lucro desarrollará también proyectos orientados tanto a la formación especializada como al suministro de equipamiento técnico para servicios de emergencia de diferentes países, facilitando que los profesionales que trabajan en condiciones precarias puedan contar con mejores medios para proteger a la población y afrontar intervenciones de rescate y salvamento.

Asimismo, las personas interesadas pueden colaborar mediante aportaciones económicas a través de la página web de la organización, bomberosporbomberos.org, con el objetivo de hacer llegar el máximo apoyo posible a la población afectada.

Comprometidos con la solidaridad

Esta organización indica el Ejecutivo local que nace del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia con el objetivo de desarrollar proyectos de cooperación internacional dirigidos a apoyar, formar y equipar a bomberos y servicios de emergencia en países con escasos recursos.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, que dirige Fulgencio Perona, señala que está integrada por profesionales de la emergencia comprometidos con la solidaridad y la cooperación, aunque su base social está abierta a toda la ciudadanía que desee colaborar con la entidad.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, destacó durante la presentación que "Bomberos por Bomberos representa los valores más nobles del servicio público, porque demuestra que el compromiso de nuestros profesionales con la protección de la vida no termina en nuestras fronteras, sino que se extiende allí donde más se necesita".

Perona indicó que "esta organización nace de la experiencia, la vocación y la solidaridad de los bomberos de Murcia, convirtiéndose en un ejemplo de cooperación internacional y de compromiso humano que nos llena de orgullo como ciudad". Asimismo, subrayó que "desde el Ayuntamiento apoyamos esta iniciativa porque contribuye a fortalecer la cultura de la emergencia, la ayuda mutua y la solidaridad entre profesionales que comparten una misma misión: salvar vidas".