La mesa del Plan General de Ordenación de Murcia reclama "menos flores de temporada y más árboles que den sombra"

La mesa para la revisión del Plan General de Ordenación de Murcia (PGOU) reunió ayer al Ayuntamiento de Murcia con expertos, colegios profesionales, entidades y agentes sociales para definir cómo deben ser los espacios urbanos del futuro y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Entre los temas que surgieron en la charla destaca la necesidad de que los espacios públicos y las zonas verdes sean plenamente inclusivos, accesibles y pensados para todas las personas.

Por ello, los integrantes de la reunión reclamaron al Ayuntamiento "menos flores de temporada, que tienen un coste elevado y se echan a perder muy pronto, y más árboles, que aporten sombra, reduzcan el efecto isla de calor y mejoren la calidad de vida". También se reivindicó "más ambición política y coherencia entre el discurso institucional y las actuaciones que finalmente se llevan a cabo".

Durante la jornada se abordaron, asimismo, otras temáticas como la accesibilidad universal, la movilidad peatonal y ciclista, la actividad en calles y plazas, la convivencia entre diferentes usos urbanos y la creación de espacios públicos más saludables.

Las aportaciones recogidas durante esta sesión serán analizadas por la Universidad de Murcia para incorporarlas a la base del futuro Plan General

La sesión fue impulsada conjuntamente por la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, que dirige Mercedes Bernabé, y la Concejalía de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, cuyo máximo responsable es Antonio Navarro.

En la jornada también participaron el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, la edil de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López; la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres; y la edil de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, con el objetivo de analizar cómo deben evolucionar los espacios urbanos para responder a las necesidades de la ciudadanía y afrontar los retos del horizonte 2060, según indicó el Consistorio murciano.

"El nuevo Plan General debe convertirse en una herramienta capaz de mejorar la vida cotidiana de los murcianos, impulsando barrios y pedanías más accesibles, sostenibles y preparados para afrontar los desafíos sociales y ambientales de las próximas décadas", declaró el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro.

Por su parte, la edil de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, señaló que "el nuevo Plan General debe construirse pensando en las personas y en cómo queremos vivir en el futuro. No se trata únicamente de ordenar el crecimiento urbano, sino de diseñar una Murcia más habitable, accesible, sostenible y cohesionada, donde la calidad de vida sea el eje central de la planificación".

Coordinación de la UMU

La mesa fue coordinada por la Cátedra de Agenda Urbana y Planificación Estratégica Local de la Universidad de Murcia, responsable del diseño metodológico del proceso participativo, tomando como base el documento de diagnóstico elaborado por la Oficina Municipal del Plan General.

Este estudio señala el Ejecutivo local que analiza de forma comparada las distintas realidades urbanas del municipio, desde el casco histórico hasta los ensanches, las pedanías, los caminos tradicionales de huerta y las urbanizaciones residenciales, identificando fortalezas, necesidades y oportunidades de mejora para cada uno de estos espacios.

Noticias relacionadas

Por último, asegura el Consistorio que las aportaciones recogidas durante esta sesión serán analizadas y sistematizadas por el equipo técnico de la Universidad de Murcia para incorporarlas a los trabajos de diagnóstico y a la definición de los criterios que servirán de base para el futuro Avance del Plan General.