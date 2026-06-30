Las bibliotecas de Murcia cerrarán por las tardes este verano

Las bibliotecas municipales de Murcia cambian al horario de verano con la llegada del mes de julio. Dejarán de ofrecer sus servicios por las tardes, aunque amplían su horario por las mañanas, pasando a estar disponibles de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas. Esta modificación no afectará a las salas de estudio 24 horas, ya que funcionan de manera independiente a la biblioteca, por lo que seguirán estando a disposición de los ciudadanos a cualquier hora.

El Ayuntamiento de Murcia destaca que con esta modificación en el horario de julio y agosto pretende "facilitar a los usuarios el acceso a los servicios de préstamo, consulta y estudio". Asimismo, indican que desde el pasado 22 de junio, las bibliotecas abren de 8:15 a 14:45 horas, lo que supone tres horas más de atención diaria respecto al horario habitual de años anteriores, cuando estos espacios permanecían abiertos de 9:30 a 13:30 horas.

Asesoramiento en la lectura

Además, las bibliotecas estrenan la campaña '¿Qué leo?' en la que guiarán a los lectores adultos a elegir qué libro leer este verano, una iniciativa disponible desde ayer, en la que los bibliotecarios seleccionarán 35 packs integrados por 4 novelas cada uno, lo que supone poner a disposición de los lectores 140 libros seleccionados por criterios de accesibilidad, calidad literaria e interés para quienes desean iniciarse o retomar el hábito de la lectura.

La campaña arranca de forma simultánea en las bibliotecas Pelagio Ferrer, de El Palmar, y La Alberca. En concreto, la Biblioteca Pelagio Ferrer (El Palmar) contará con 10 packs de lectura y la Biblioteca de La Alberca, con 25 packs de lectura.

Los packs de novelas de la campaña 'Qué leo?'. / A.M.

Así, cada usuario podrá retirar uno de estos packs, que incluirá cuatro novelas para público adulto, una bolsa reutilizable identificativa de la campaña y una ficha con información sobre el contenido de los libros elegidos y el funcionamiento del préstamo.

En este sentido, el Ayuntamiento de Murcia explica que la iniciativa está especialmente pensada para personas que no leen desde hace tiempo, usuarios que no saben qué escoger cuando visitan una biblioteca o lectores que desean descubrir nuevos autores y géneros sin invertir tiempo en elegir entre un amplio catálogo.

"Las bibliotecas son también espacios de acompañamiento, donde cualquier persona puede encontrar ayuda para descubrir nuevas lecturas sin sentirse abrumada por la enorme oferta disponible", valoró la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López.

Préstamos y usuarios

Por otra parte, el Consistorio murciano destaca la subida de préstamos de libros de las bibliotecas municipales. Así, entre enero y junio de este año la Red Municipal de Bibliotecas ha registrado 65.775 préstamos, frente a los 65.297 contabilizados durante el mismo periodo del año anterior, lo que supone casi medio millar de préstamos más en la primera mitad del año con respecto al 2025.

El mes en el que más préstamos se han registrado en las bibliotecas municipales ha sido marzo, con un total de 13.141 préstamos. En cuanto al verano pasado, de julio a septiembre, el número de libros prestados ascendió a 27.627.

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En cuanto a los usuarios, la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia cuenta con 86.789 usuarios, de los cuales 76.830 son usuarios adultos, 9.862 son infantiles (hasta 14 años) y 97 corresponden a colectivos, como pueden ser entidades, asociaciones y centros educativos.