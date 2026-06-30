Un barrio de Murcia recupera las míticas verbenas de verano en el centro de la ciudad para celebrar sus fiestas

Un barrio de Murcia recupera este verano una de sus tradiciones más esperadas: las míticas verbenas al aire libre en pleno centro de la ciudad. Las Fiestas del Carmen 2026 traerán del 2 al 16 de julio conciertos, folclore, actividades infantiles, retransmisiones del Mundial y actuaciones destacadas en espacios emblemáticos como el jardín de Floridablanca y el antiguo Cuartel de Artillería.

El barrio del Carmen de Murcia celebra del 2 al 16 de julio próximo sus fiestas patronales, para las que recupera las tradicionales verbenas que antiguamente se celebraban en el jardín de Floridablanca, en su emblemático templete.

Las verbenas volverán a este enclave los días 9 y 10 de julio, como uno de los platos fuertes de la programación de estas fiestas del barrio, el más poblado de la capital regional, con más de 20.000 habitantes.

El día 9 la verbena correrá a cargo del grupo La Década de tu Vida, que interpretará temas musicales de los años 80 y 90, mientras que el día 10 estará protagonizado por la música tradicional murciana de la mano de la Agrupación Musical Virgen de la Fuensanta.

Presentación de las fiestas patronales del Barrio del Carmen / A.M.

Antes, el 2 de julio, las fiestas comenzarán con el pregón que pronunciará la alcaldesa, Rebeca Pérez, y el nombramiento a título póstumo del alcalde José Ballesta como Carmelitano del Año.

Ese mismo día arranca también la trigésima edición del Certamen Internacional de Tunas Barrio de El Carmen, en el que, hasta el 4 de julio, participarán 12 tunas de seis países (España, Portugal, México, Puerto Rico, Chile y Colombia).

Además, se retransmitirá en directo el partido del Mundial de Fútbol 2026 que enfrentará a España contra Austria con degustaciones gratuitas de pastel de cierva y cerveza.

El patio del antiguo Cuartel de Artillería será el epicentro de estas actividades, y acogerá también el día 6 la décima edición del Festival de Folclore Barrio El Carmen, y el día 7, la tercera edición del Festival Intercultural Barrio El Carmen, con asociaciones de Ucrania, Colombia, Ecuador, Paraguay y Venezuela.

El 8 de julio actuará el grupo Tennessee, que celebra su gira de 45 aniversario, y al día siguiente se pondrá en escena el espectáculo familiar "Glubs", de la compañía de Nacho Vilar.

La fiesta se trasladará al jardín del Pintor Pedro Flores con un espectáculo infantil de Cantajuegos el día 13 y la retransmisión de los partidos de semifinal del Mundial de Fútbol los días 14 y 15, y las actividades culminarán el día 16 con una misa en honor a la patrona del barrio.