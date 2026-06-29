Tecnología
Notificaciones al móvil ante las altas temperaturas en Murcia
La aplicación 'Tu Murcia' incorpora novedades de la cara al verano en materia de prevención de episodios meteorológicos extremos
La aplicación municipal ‘Tu Murcia’ ha incorporado esta temporada un sistema de alertas que enviará notificaciones al teléfono móvil de los ciudadanos para avisar de fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, lo que permite anticiparse y tomar medidas de precaución.
Además de esta novedad, la aplicación ofrece información de los recursos clave durante los episodios de calor. Así, cuenta con un mapa interactivo que permite localizar de forma rápida servicios municipales como la red de refugios climáticos habilitados por el consistorio, la ubicación de los dispensadores de agua potable, el acceso y la disponibilidad de las piscinas de verano del municipio y una monitorización del tiempo y de las temperaturas por zonas.
Todos estos recursos se presentan georreferenciados, de manera que el usuario identifica el punto más próximo a su posición.
«Con la integración de los avisos meteorológicos proactivos y la visualización de nuestros recursos, Murcia demuestra su capacidad para poner la innovación al servicio de las personas. Queremos que ‘Tu Murcia’ sea una aliada de las familias murcianas para disfrutar del verano con la máxima seguridad», ha subrayado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.
Consejos para hacer frente al calor
- Beber agua o líquidos con frecuencia, sin esperar a sentir sed, evitando las bebidas alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas.
- Bajar las persianas de la vivienda, evitando que el sol entre directamente en casa. No abra las ventanas cuando la temperatura exterior sea más alta, en las horas centrales del día.
- Hacer comidas ligeras que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, gazpachos o zumos).
- Evitar las actividades en el exterior en las horas más calurosas del día.
- Si se tiene que permanecer en el exterior, procurar estar a la sombra, usar ropa ligera y de color claro. Utilizar un calzado fresco, cómodo y que transpire.
- Las personas mayores que viven solas y las personas con discapacidad deben de ser visitadas o controladas al menos una vez al día.
- Con los niños de 0 a 4 años, hay que asegurarse de que beben mucho líquido, así como vestirlos con ropa clara y ligera.
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