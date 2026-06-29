Notificaciones al móvil ante las altas temperaturas en Murcia

La aplicación municipal ‘Tu Murcia’ ha incorporado esta temporada un sistema de alertas que enviará notificaciones al teléfono móvil de los ciudadanos para avisar de fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, lo que permite anticiparse y tomar medidas de precaución.

Además de esta novedad, la aplicación ofrece información de los recursos clave durante los episodios de calor. Así, cuenta con un mapa interactivo que permite localizar de forma rápida servicios municipales como la red de refugios climáticos habilitados por el consistorio, la ubicación de los dispensadores de agua potable, el acceso y la disponibilidad de las piscinas de verano del municipio y una monitorización del tiempo y de las temperaturas por zonas.

Todos estos recursos se presentan georreferenciados, de manera que el usuario identifica el punto más próximo a su posición.

«Con la integración de los avisos meteorológicos proactivos y la visualización de nuestros recursos, Murcia demuestra su capacidad para poner la innovación al servicio de las personas. Queremos que ‘Tu Murcia’ sea una aliada de las familias murcianas para disfrutar del verano con la máxima seguridad», ha subrayado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Noticias relacionadas

Consejos para hacer frente al calor