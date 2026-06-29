Murcia reactiva uno de sus grandes desarrollos urbanísticos: 4.000 viviendas junto a Nueva Condomina

La zona de Nueva Condomina, correspondiente al sector ZB-SD-Ch7, ha iniciado este lunes las obras de urbanización, un paso decisivo para reactivar uno de los grandes desarrollos urbanísticos pendientes de la ciudad de la capital de la Región tras más de quince años de paralización.

El proyecto global cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. La Junta de Compensación, que agrupa a los propietarios del sector, ha adjudicado los primeros paquetes de trabajos a la empresa constructora Pavasal.

El ámbito tiene una superficie total de más de 2,1 millones de metros cuadrados de suelo y contempla, en su configuración actual, hasta 4.000 viviendas. Del total, cerca de 500.000 metros cuadrados se reservarán para sistemas generales de espacios libres y equipamientos, una dotación considerada clave para ordenar el crecimiento futuro de esta zona residencial del norte de Murcia.

El desarrollo urbanístico fue aprobado en 2003, pero quedó interrumpido poco después. Su reactivación administrativa comenzó en diciembre de 2023, con la modificación del plan parcial, y continuó con la actualización del proyecto de reparcelación y la aprobación del proyecto refundido de urbanización en agosto de 2025. Estos trámites han permitido completar el proceso necesario para iniciar ahora las obras.

La presidenta de la Junta de Compensación, Rosa San Julián, ha destacado que la actuación ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre los propietarios y el Ayuntamiento de Murcia. Según ha señalado, el desbloqueo del sector permitirá sentar las bases de un desarrollo "ordenado y equilibrado" en el norte de la ciudad.

"Desbloqueamos un ámbito que llevaba más de quince años en espera y que, por fin, se convertirá en una ayuda real frente al problema de la vivienda en Murcia, sumando un nuevo espacio residencial que equilibrará el mercado y ofrecerá nuevas oportunidades de futuro para la ciudad", ha afirmado San Julián.

Las obras completarán un entorno ya consolidado como uno de los principales polos de actividad de la zona norte de Murcia. El sector abarca el centro comercial Nueva Condomina y el estadio de fútbol, y cuenta con conexión directa a través de la autovía A-7 y de las avenidas Juan de Borbón y Juan Carlos I.

Noticias relacionadas

Además, la zona dispone de acceso en transporte público mediante la Línea 1 del tranvía de Murcia, que enlaza Nueva Condomina con el centro de la ciudad y con los campus universitarios de Espinardo y Guadalupe (UCAM).