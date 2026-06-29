Cubiertas con placas solares para paliar la falta de puntos de carga eléctricos en Murcia

Cubiertas con placas solares para generar energía renovable y sombra en aparcamientos y pistas deportivas de colegios públicos. Esta es la propuesta de Acmeis (Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible) para combatir tanto el efecto ‘isla de calor’ como la falta de puntos de carga para vehículos eléctricos, que constituye "un incumplimiento flagrante de la normativa vigente en materia de transición energética", señalan desde la asociación.

Aunque cabe destacar que el Ayuntamiento ya 'se ha puesto las pilas' en este sentido y pretende ampliar la red de autoconsumo con la instalación de 152 paneles fotovoltaicos en cuatro edificios municipales, que se sumarán a las 49 instalaciones de autoconsumo ya existentes en el municipio.

"Nacer obsoleto"

Acmeis recuerda que "la legislación actual es clara respecto a la obligatoriedad de dotar a las infraestructuras de estacionamiento con suficientes puntos de recarga para vehículos eléctricos". Pero, pese a esta obligación, "la realidad de nuestros disuasorios es decepcionante", lamentan.

El ejemplo "más flagrante" para Acmeis, "por su carácter reciente", es el nuevo aparcamiento disuasorio de Juan Carlos I, infraestructura que "ha nacido obsoleta al no disponer de un solo punto de carga". "¿Cómo pretendemos fomentar la movilidad limpia en el centro si ni siquiera dotamos de enchufes a los parkings que deben recibir a estos vehículos?", se cuestiona la asociación.

Aunque desde Acmeis también señalan que "el modelo a seguir lo tenemos dentro de la propia red de la ciudad: el aparcamiento de Atocha, un ejemplo de cómo se deben integrar los puntos de recarga en el tejido urbano".

Combatir el cambio climático desde lo local

Pero la Asociación no se queda en la mera denuncia y va un paso más allá al proponer "una estrategia doble y perfectamente viable para combatir el cambio climático desde lo local": instalar cubiertas dotadas con placas solares fotovoltaicas tanto en las pérgolas de los aparcamientos disuasorios como en las pistas deportivas de colegios públicos.

En los aparcamientos que actualmente están descubiertos, Acmeis propone instalar un ‘techo híbrido’, que combine la sombra natural de los árboles con la artificial generada por pérgolas protectoras.

En cuanto a los colegios, la idea es implementar las cubiertas en las pistas polideportivas, "donde los escolares juegan desprotegidos bajo el implacable sol murciano".

Inyectar energía a viviendas y comercios

Y la energía limpia generada por estas placas solares "no caería en saco roto", indicaron desde Acmeis, pues podría beneficiar también a las comunidades energéticas locales, que son agrupaciones que se unen para producir y emplear su propia energía renovable.

"Nuestra propuesta es que toda la electricidad producida en los parkings y los colegios se destine directamente a nutrir a estas comunidades", explicó la Asociación, con el objetivo de "inyectar energía barata y verde directamente a los hogares y comercios de los barrios circundantes, aliviando la factura de las familias y democratizando el acceso a la energía", enumeraron.

"Señores del Ayuntamiento de Murcia: la infraestructura está, el sol lo tenemos garantizado y el marco legal les obliga. Solo falta dar el paso y sustituir la improvisación por una verdadera planificación verde. Es hora de ponerse a trabajar", concluyeron desde Acmeis.

Ampliación de la red de autoconsumo

Aunque no será en colegios ni aparcamientos, el Ayuntamiento de Murcia contempla ampliar su red de autoconsumo con la instalación de más de 150 nuevas placas solares en cuatro edificios municipales de las pedanías de Murcia.

Esta actuación se suma a las 49 instalaciones de autoconsumo ya existentes en dependencias municipales. En concreto, ya se han instalado 38 placas solares el auditorio de La Alberca, las mismas que se incorporaron al centro social de Alquerías y a los centros municipales de Monteagudo y Los Martínez del Puerto.

"Estas instalaciones permitirán generar electricidad para el autoconsumo de los propios edificios municipales, contribuyendo a la independencia energética de las instalaciones públicas, al ahorro económico y a la reducción de emisiones de CO", destacó el edil de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro.

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Las nuevas instalaciones producirán cerca de 128.800 kWh anuales de energía limpia, lo que supondrá un ahorro estimado de aproximadamente 20.000 euros al año en consumo eléctrico municipal. Además, las instalaciones fotovoltaicas han sido cedidas gratuitamente por una empresa, que también asumirá su mantenimiento.