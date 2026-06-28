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"Los primeros halcones que llegaron a Murcia deberían tener polluelos este año"
Astifalcon es uno de los centros de cría de los que provienen las nueve aves que ya 'patrullan' las calles del casco histórico para controlar a la población de palomas
Nueve halcones peregrinos 'patrullan' ya las calles del centro de la ciudad de Murcia con el objetivo de controlar a la población de palomas y proteger el patrimonio histórico y cultural.
Cuatro de estas aves llegaron esta misma semana a tierras murcianas y ya están en libertad tras colocarles un dispositivo de localización, informaron a este diario fuentes municipales.
En cuanto al resto de ejemplares, alcanzarán este año la madurez sexual y, "si no hay ninguna interferencia, deberían empezar a tener polluelos este año", explicó a La Opinión Manuel Rodríguez, uno de los curadores de halcones que trabaja en Astifalcon, uno de los cuatro centros de cría con los que el Ayuntamiento firmó el convenio de colaboración en el que se enmarca el proyecto municipal Falcon.
Dicho convenio tiene también como finalidad contribuir al mantenimiento del halcón peregrino, especie que en la actualidad se encuentra amenazada.
"Si no hay ninguna interferencia", dijo Rodríguez, porque, aunque en la ciudad de Murcia los halcones no tienen muchos depredadores naturales, existen otros riesgos para estas aves, como los tendidos eléctricos y los molinos de viento.
Crianza sin contacto humano
Los halcones que 'residen' en Murcia se criaron mediante la técnica de 'hacking', sin contacto humano, explicó el curador de halcones. En Astifalcon tienen a dos grupos de halcones reproductores: los parentales y los improntados.
Los parentales son aquellos criados por sus padres, mientras que los improntados son "criados a mano desde pequeñitos", detalló Rodríguez, por lo que estos últimos no son aptos para el control biológico de las palomas. "Se acercarían a la gente para pedirles comida", indicó.
Los halcones criados por sus padres, por el contrario, perciben a la especie humana como una amenaza, por lo que no se acercan a las personas. Estos ejemplares nacen en unas cámaras de cría con unas dimensiones de tres por cinco metros cuadrados, que cuentan con un sistema de trampillas para alimentar a los halcones hasta que tengan a sus polluelos.
Durante los primeros 10 días de la vida de un polluelo, se produce la impronta con la especie (es decir, identifica a sus progenitores, o a sus criadores humanos, como su familia), y hacia el día número 40 de vida ocurre la impronta con el entorno (este es el punto en el que se encuentran los cuatro nuevos halcones y ya se han instalado cajas nido en el entorno de la Catedral para que la tomen como referencia).
Los halcones se hacen adultos con un año de vida, cuando cambian el pelaje juvenil por el definitivo, y a los tres años alcanzan la madurez sexual, momento en el que forman parejas y empiezan a tener polluelos.
Rodríguez concretó que una pareja suele poner entre tres y cinco huevos al año, entre finales de febrero y principios de marzo. Aunque "en estado natural es difícil que progresen todas las crías. Algún pollito siempre se queda atrás", lamentó.
Una pareja suele poner entre tres y cinco huevos al año
Los primeros ejemplares de halcón peregrino que llegaron a la ciudad en 2023 alcanzan este año la madurez sexual, por lo que "si no hay ninguna interferencia, deben comenzar ya a tener polluelos", indicó Rodríguez.
Depredadores y peligros
El búho real es "un gran depredador" de halcones, porque "juega con la oscuridad" y ataca a las hembras, sobre todo, durante la época de cría, porque suelen interferir con los puntos en los que anidan, explicó el trabajador de Astifalcon.
Y, aunque en el casco histórico de Murcia no existen muchos depredadores de estas aves ("algún búho chico y alguna lechuza", detalló), y es un escenario en el que la iluminación nocturna juega a favor de los halcones, existen otros peligros, como los tendidos eléctricos y los molinos de viento.
'Salir del nido'
Aunque los halcones peregrinos regresan a los lugares en los que han anidado y criado, Rodríguez resaltó que los polluelos pueden, en un futuro, dispersarse también a otras ciudades de la Región.
Y esto resultaría muy positivo para la especie, que en 2021 fue catalogada como casi amenazada según el Libro Rojo de las Aves, pues, como destacó el curador de halcones, contribuir al mantenimiento de la especie es uno de los grandes objetivos del convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento.
Otros beneficios
Asimismo, la integración de halcones en entornos urbanos también tiene beneficios para las ciudades. A través del control biológico de las palomas, se mejoran la salud pública (pues estas aves pueden transmitir enfermedades a las personas) y la conservación de edificios y patrimonio histórico, enumeró Rodríguez.
De hecho, en Murcia ya se observan estos beneficios, pues la Catedral pudo prescindir de los pinchos en la fachada principal tras la última restauración, que concluyó en 2024.
A través de la firma del convenio, el Ayuntamiento y los centros de cría se mantienen en "contacto permanente" para "contribuir en todo lo que se pueda", expuso el trabajador de Astifalcon, quien también destacó que el Consistorio murciano haya optado por dotar de dispositivos de geolocalización a los halcones del proyecto Falcon.
Los cuatro centros de cría involucrados en el convenio tendrán acceso a los datos generados por estos dispositivos, lo que ayuda a conocer la capacidad de peregrinación, los recorridos que realizan las aves y la viabilidad del proyecto, entre otros aspectos.
Además, con los localizadores se podrá controlar mejor la adaptación de las aves al entorno y socorrerlos en caso de que sea necesario.
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