"De cada diez euros que prometen, el PP apenas invierte cuatro": El PSOE cuestiona la ejecución de los presupuestos en Murcia

El PSOE cuestiona el grado de ejecución de las inversiones previstas por el Ayuntamiento de Murcia después de la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2025 en el pleno municipal celebrado el jueves, decisión contra la cual los socialistas votaron en contra pues, señalan, "es solo teoría" y "un intento de justificar una gestión que está muy lejos de ser positiva".

"De cada diez euros que prometen, el PP apenas invierte cuatro, y luego dicen que gestionan bien", expuso el portavoz socialista, Ginés Ruiz, pues el equipo de Gobierno local solo ejecutó el 38 por ciento de las inversiones previstas.

Además, señaló que dicho porcentaje incluye también proyectos que cuentan con financiación de otras administraciones y aquellos ligados a fondos europeos, como ocurre con el soterramiento, la Cárcel Vieja y el yacimiento de San Esteban.

Venta de parcelas

El portavoz socialista también denunció que muchas inversiones anunciadas por el Gobierno local se apoyan en ingresos que no llegan y, en este sentido, recordó que el presupuesto de 2025 contemplaba ingresar 16 millones de euros por la venta de parcelas municipales y solo se obtuvieron cinco, mientras que en el conjunto de los ingresos de capital apenas se recaudó el 18 por ciento de lo previsto.

Además, criticó el empleo de la venta de patrimonio público de suelo como vía de financiación, pues incluso el plan de vivienda anunciado por el Ayuntamiento plantea destinar las parcelas municipales a vivienda asequible. "Una de dos, o no van a cumplir su estrategia de vivienda o no van a hacer las inversiones que anuncian", advirtió.

Para el portavoz socialista, la mejora de las cuentas no se debe a una mejor gestión del PP. "Han recibido más dinero que nunca del Gobierno de España, han contado con fondos europeos, han subido los impuestos durante dos años consecutivos, han pedido más préstamos y siguen vendiendo patrimonio público. Ese es el supuesto milagro económico del PP. ¿Qué depende de su gestión? Nada", expuso Ruiz.

Asimismo, Ginés Ruiz señaló que el propio plan económico-financiero admite que la mejora respecto a 2023 se debe a factores extraordinarios y a una comparación distorsionada con un año marcado por el pago de una sentencia de 23 millones por Mamusa, heredada de la gestión urbanística popular.

También advirtió que dicho plan ya prevé un nuevo incumplimiento de la regla de gasto en 2026 si no se adoptan medidas, entre otras razones por nuevas sentencias vinculadas a decisiones urbanísticas.

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A ello se suma el coste de las competencias impropias que el Ayuntamiento asume sin financiación suficiente de la Comunidad, de unos 50 millones anuales. "El Gobierno local anunció cinco millones de euros al año para compensar ese gasto. Pero la realidad es que en 2024 fueron cero euros, en 2025 cero euros y en 2026 cero euros", indicó Ruiz.