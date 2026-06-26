Desbloqueado el millonario contrato de transporte público en Murcia

El nuevo modelo de transporte en Murcia pone fin a la senda judicial y se reactiva el proceso de adjudicación tras resolver las alegaciones presentadas contra los pliegos del contrato. La Junta de Gobierno aprobó sacar de nuevo a licitación el acuerdo este viernes, tras incorporar los pliegos los cambios señalados por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Así lo anunció el porrtavoz del PP y concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, quien destacó que con este acuerdo valorado en 731,5 millones de euros el transporte público podrá convertirse "en una verdadera alternativa al vehículo privado, renovando la flota, aumentando las frecuencias, mejorando las conexiones y ampliando horarios".

La previsión del Consistorio es adjudicar el acuerdo este otoño y se valorará positivamente que la empresa concesionaria del servicio reduzca el tiempo de 'adaptación' hasta la puesta en marcha definitiva del nuevo sistema de transporte público, con el servicio contará con 160 vehículos y más de 1.500 expediciones diarias.

Además, se contemplan otras mejoras como la recuperación del servicio nocturno, articulado en torno a 9 líneas que operarán los fines de semana y vísperas de festivos y permitirán dar cobertura al 90 por ciento de la población.

Otra novedad es la creación de 7 líneas transversales que conectarán pedanías entre sí sin necesidad de pasar siempre por el casco urbano, dejando atrás el actual sistema radial de transporte.

Recursos

El Tribunal estimó uno de los cinco recursos que se presentaron contra los pliegos del contrato y decidió el pasado mes de enero paralizar el proceso de adjudicación hasta su resolución.

Medio año más tarde, el proceso se reactiva con la licitación de los nuevos pliegos, que incorporan las modificaciones requeridas por el Tribunal como son el Esquema Nacional de Seguridad, la lista de subrogación de los trabajadores y la no exigencia de constituir una sociedad al efecto. El siguiente paso será la publicación del acuerdo en el Portal de Contratación, cuando se abrirá un plazo de dos meses para la presentación de ofertas.

Flota

Los pliegos fijan una flota mínima de 160 vehículos, de los que 145 estarán destinados a la prestación del servicio y 15 actuarán como vehículos de reserva. Además, las incorporaciones se realicen a la flota municipal deberán ser con vehículos nuevos, lo que, "unido a la reducción de la antigüedad media y máxima, hará que los murcianos puedan disfrutar durante toda la vigencia del contrato de una flota moderna", resaltan desde el Ayuntamiento.

En el caso de los vehículos ECO y C se ha fijado una antigüedad media máxima de 7 años y una máxima de 10, siendo de 8 y 12 en el caso de los vehículos CERO.

El acuerdo contempla también que tanto las paradas como los autobuses cuenten con tecnología que permitirá al usuario planificar viajes, conocer el tiempo de espera y disponer de más información. Los vehículos contarán, además, con wifi a bordo y videovigilancia.

De forma paralela, desde el centro de control se podrá conocer la ubicación de los vehículos en tiempo real, detectar incidencias, corregir desfases temporales y mejorar la planificación de la red. Esto permitirá adoptar decisiones en tiempo real en la semaforización y el tráfico para dar prioridad al transporte público y garantizar el cumplimiento de los horarios, así como habilitar recorridos alternativos en caso de ser necesario.

Asimismo, el Consistorio iniciará una ronda de reuniones con centros atractores, juntas municipales, asociaciones vecinales, colectivos sociales, entidades representativas y vecinos con el objetivo de dar a conocer los cambios y mejoras de la nueva red de transporte, como los cambios en líneas, frecuencias, horarios, conexiones, tarifas y transbordos, así como las nuevas posibilidades de desplazamiento entre barrios, pedanías y grandes centros de actividad.

Tarifas

La licitación del nuevo modelo de transporte llega después de la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de tarifas en el pleno municipal celebrado este jueves, que establece una tarifa común para barrios y pedanías, transbordos gratis y tarifas planas.

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La nueva regulación contempla también viajes para menores de 7 años y cuidadores de personas dependientes con movilidad reducida, además de simplificar el sistema de bonos actual al reducir el número de títulos.